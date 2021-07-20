«Три меча» и «Четыре орала». Зеленский потусовался в Грузии на бесполезном саммите

20.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Грузию на саммит так называемого «Ассоциированного трио» Украины, Молдавии и Грузии была совершенно бесполезной, а само мероприятие не будет иметь никаких практических последствий.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

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«Зеленский поехал на совершенно бесполезную тусовку. По большому счёту Зеленский ехал в Грузию на саммит руководителей трех государств, на котором они в очередной раз поговорили о координации усилий по интеграции в Евросоюз. Все встретились, обсудили вопросы привычной повестки дня. Но подобные мероприятия не имеют практических последствий. Встретились, выпили чаю, поговорили. Ну, и была подписана декларация, которая ни на что не влияет, не ускоряет никакие процессы», – отметил эксперт.

«Это всё из разряда таких политических бесполезных инициатив, как «Люблинский треугольник», «Три меча», «Четыре орала» и так далее. Были польско-литовско-украинские учения «Три меча», теперь на юге Украины можно провести молдавско-украинско-грузинские учения «Три сабли». Это был саммит ради саммита, саммит ради того, чтобы обменяться мнениями, поговорить. Всё то, что там обсуждали и поговаривали, уже много раз обсуждалось и проговаривалось. Был просто обмен мнениями, ничего нового сказано не было, в очередной раз люди пересказывали то, что они уже говорили в последние месяцы много раз.

Лидеры трех стран собрались вместе, это создало ощущение того, что есть консолидация усилий. Но на самом деле это никак не приближает вступление этих трех стран в ЕС. От того, что они собираются, подход Евросоюза и НАТО к принятию этих государств ничуть не изменится», – сказал Воля.