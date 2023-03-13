Три миллиона в месяц предлагали – Венедиктов утверждает, что торговался с Кремлём

Елена Острякова .  
13.03.2023 18:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


До того, как закрыть либеральную радиостанцию «Эхо Москвы», власти якобы предлагали ее главному редактору Алексею Венедиктову высокооплачиваемую должность в одной из госкорпораций.

Об этом он сам заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До того, как закрыть либеральную радиостанцию «Эхо Москвы», власти якобы предлагали ее главному редактору...

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«Мне предлагали, не упоминая событий, теплую должность в одной из корпораций с деньгами, которые – я столько не видел. Ну, обещали полтинник (50 тыс долларов – более 3 млн руб.), стольника я не стою. Контракт на три года», – сказал Венедиктов.

По его словам, еще в 2014 году покойный ныне государственный медиаменеджер Михаил Лесин предлагал выкупить долю Венедиктова в «Эхе Москвы» за 5 млн долларов, но он отказался продавать.

Уже зимой 2022 года Венедиктов готов был сам уйти с поста главного редактора, лишь бы радиостанцию не закрывали. Тогда он связывал неудовольствие властей с вышедшим в эфире «Эха» интервью с киевским пропагандистом Дмитрий Гордоном, позволившим себе оскорбительные высказывания в отношении России. Сейчас Венедиктов считает, что после начала СВО радиостанция была обречена на закрытие.

«Когда с Гордоном было, я решил сыграть. Я же игрок. Я знал, к чему все движется. Я позвонил и сказал: давайте я уйду, беру вину на себя, запускайте процедуру, назначайте Соловьева. Я же знал, что мои журналисты продолжат работать. Мне сказали: ты что, охренел, это решение Путина – закрыть. Я говорю: я уйду, на колени встану, только «Эхо» не закрывайте. Я действительно охренел, потому что невозможно было удержать», – сочинял Венедиктов.

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