Три министерства и Генштаб написали методичку: Как украинцам не переругаться во время войны

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Опыт семи лет «войны с агрессором» показал, что украинцы нуждаются в специальных методичках, где поясняется, кто с кем воюет, и как не раздувать «зраду» в этом противостоянии.

Об этом на презентации информационной брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны» заявила руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, методичка была разработана по инициативе Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики совместно с Госслужбой чрезвычайных ситуаций, Минобороны, Генштабом ВСУ и украинскими общественными организациями.

Необходимость создания брошюры, по словам участников презентации, была вызвана весенними учениями ВС РФ у границ Украины, вызвавшими настоящую истерику в украинском информационном пространстве. Небольшое иллюстрированное издание состоит из рекомендаций, как вести себя при артобстреле и продвижении противника, и так далее. Отдельный раздел методички посвящён информационной составляющей.

«Например, в информационных советах, как вести себя в информационном поле, мы тут говорим о попытках агрессора поляризовать, разъединить украинское общество. Потому что эксперты уже давно отмечают, что Россия действует тактикой использования наших уязвимостей. Каждое поражение, каждая маленькая ошибка становится хорошим основанием для вмешательства, и Россия пытается нас поссорить внутри страны. Потому что, если мы будем отвлечены на постоянные споры и ссоры, нас будет легко победить. И здесь мы говорим и о поляризации, и об использовании наших слабостей, и о распространении «зрады» и клеветы, и тут, естественно, пригодился опыт первых лет войны. Также говорим о том, что часто агрессор использует разные способы, не обязательно российская дезинформация должна выглядеть как российская. То есть, агрессор часто использует украинский язык, символику, для распространения этих деморализующих настроений, и это надо иметь в виду», – предостерегает Цыбульская.

Она добавила, что команда создателей книжки не собирается останавливаться на данной брошюре и собирается напечатать такое же пособие для журналистов с рекомендациями, как освещать конфликт на Донбассе.

«Тут есть две причины. Мы знаем, что в начале войны, когда были горячие боевые действия, очень часто журналисты становились ретрансляторами российской пропаганды, сами того не осознавая. И вторая причина – конечно, за семь лет выросло новое поколение журналистов, которые не освещали тогда и не освещают сейчас этот конфликт, им это тоже пригодится», – анонсировала Любовь Цыбульская.