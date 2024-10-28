Три «незаметных» важных события на БРИКС, которые ударили по Западу

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На прошедшем триумфально саммите БРИКС в Казани произошло несколько примечательных событий, вызвавших не столько медийный, сколько неслабый закулисный резонанс в мире.

Одно из них, посещение турецким президентом Эрдоганом саммита содружества, которое вызвало отчетливое недовольство союзников Турции по НАТО с кислой формулировкой «Пусть едет — одно другому не противоречит». Для такого известного любителя сидеть сразу на нескольких стульях, как турецкий помидорный падишах, желание вступить в БРИКС в общем-то не было чем-то неожиданным.

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Турции, переставшей быть «любимой женой Цезаря», отодвинутой США и НАТО от военно-технического сотрудничества и инвестиций за тесные связи с Россией и Китаем, долгие годы томимой в очереди на вступление в ЕС, позарез нужны инвестиции, рынки для сбыта продукции и надежные партнеры в лице России, КНР, Индии, Бразилии, ОАЭ…

О важности дружить с БРИКС Эрдоган много и горячо рассказывал журналистам во время перелета в Казань.

Ряд наблюдателей полагал, что членство в БРИКС у Анкары в кармане, ведь активным лоббистом Турции выступал Пекин, о чем неоднократно говорилось китайскими официальными лицами с высоких трибун, да и сам гражданин султан, судя по всему, очень надеялся на ускоренное членство его страны в содружестве.

Этого, однако, не произошло. Членство Турции в БРИКС было заблокировано Индией. По официальной версии — за слишком тесное военное сотрудничество с Пакистаном.

Впрочем, Эрдогану и иже с ним, на саммите был присвоен статус «партнёров БРИКС», чтобы не было слишком обидно за рухнувшие надежды. Сие, впрочем, не значит, что для Анкару десятилетиями будут мурыжить в предбаннике, подобно мучителям из Брюсселя, но в том, что турецкому лидеру был дан четкий сигнал не слишком увлекаться собиранием коллекции стульев под седалищем, сомневаться не приходится.

Более значимым достижением саммита БРИКС в Казани стало заключение мира между КНР и Индией, омраченных пограничным конфликтом 2020 года в спорном районе Западных Гималаев, в котором погибли 4 китайских и 20 индийских солдат.

Этот конфликт нарушил конструктивный диалог двух великих соседей, отчего лидеры Китая и Индии не проводили двухсторонних встреч с 2019 года.

Прибыв в Казань, председатель Си и премьер Моди пожали друг другу руки, в результате чего, по заявлению главы индийского МИД Викрама Мишри, произошло «прекращение огня и началось урегулирование проблем, возникших в спорных районах в 2020 году».

Лидеры КНР и Индии, уже после саммита в Казани, заявили о взаимном переходе к международным обязательствам, «стабильным, предсказуемым, дружественным двухсторонним отношениям».

Что касается практических шагов, то ещё во время индийско-китайских переговоров в Казани стороны начали отводить войска из зоны конфликта в места постоянной дислокации. Сообщают, что прямо сейчас идет демонтаж военной инфраструктуры, созданной за последние четыре года.

Если учесть, что два мировых тяжеловеса по количеству населения и экономике договорились о дружбе и сотрудничестве, то и остальной мир стал на шаг ближе к спокойствию и процветанию.

В Киеве на этот важнейший момент саммита предпочли закрыть глаза, зато «Його Нэзламная Высокопотужнисть» как следует нюхнув пропитанную ацетоном тряпку на мутном глазу предложил индийскому премьеру Моди разорвать любое сотрудничество с Россией и всецело поддержать Украину, не раскрыв, впрочем, какая с того Индии польза.

Для «обкома» индо-китайское урегулирование тоже не несет особой радости, поскольку Нью-Дели теперь калачом не заманишь в азиатско-тихоокеанские военно-политические союзы, сколоченные США для дружбы против Китая.

Наконец, ещё одну неприятную новость для «гегемона» преподнёс президент России, сообщивший о создании зерновой биржи стран-членов БРИКС.

Решение это давно назрело, поскольку, как отмечают аналитики, ставропольский комбайнер Вася имеет крайне опосредованное отношение к товарно-сырьевой бирже в Чикаго. А поскольку зерновые сделки отныне будут осуществляться на платформе БРИКС, мед больше не будет течь по усам чикагских деляг, не говоря уже о том, чтобы попадать в рот.

И не только. Из шелудивых лап «обкома» вырвана продовольственная удавка, припасенная для укрощения слишком строптивых стран и народов. Лапы «гегемона» перестали сжимать несколько важных рычагов влияния на мировые процессы. Но в западной прессе эти изменения чаще всего называют «пиар-победой Путина»…