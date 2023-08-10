Три работницы аквапарка Алушты заплатят штраф за пляски под Верку Сердючку

Любовь Смирнова.  
10.08.2023 18:19
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 74
 
Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Три работницы аквапарка Алушты заплатят по 15 тысяч рублей за пляски под Верку Сердючку на рабочем месте.

Видео с танцующими девушками разлетелось по украинским пабликам, как подтверждение проукраинских настроений на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Три работницы аквапарка Алушты заплатят по 15 тысяч рублей за пляски под Верку Сердючку...

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Установить личности работниц не составило труда. Две приехали в Алушту подработать на курортный сезон, третья – местная жительница. О том, что их зажигательный танец направлен на дискредитацию использования ВС РФ танцовщицы не задумывались и принесли свои извинения, как и слова поддержки нашим бойцам на передовой.

Тем не менее, публичный танец «под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом» суд оценил как административное нарушение по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях) и оштрафовал каждую на 15 тысяч рублей.

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