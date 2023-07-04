Три раза «освобождали» Новую Каховку, четвертый уже не хочется – украинский волонтёр

Вадим Москаленко.  
04.07.2023 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Распространяемая в киевской пропаганде информация о продвижении украинских войск в районе Антоновского моста только наводит российские авиабомбы на ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский деятель, называющий себя волонтёром из Новой Каховки, Стефан Воронцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Распространяемая в киевской пропаганде информация о продвижении украинских войск в районе Антоновского моста только...

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«Пока не увидим украинские флаги украинских военных на нашей земле, никаких эмоций не должно быть. В принципе то, что сейчас разносится по новостям про Антоновский мост, это очень вредит, это нереально вредит нашим военным, потому что они сосредотачивают своё внимание именно там, где мы видим победу. Там, где мы получаем какие-то позитивные эмоции, видим – «О, Антоновский мост наши перешли, уже на островах!», и они все свои КАБы  сосредотачивают именно туда.

То есть это информационно не знаю, насколько правильно так быстро говорить, и нет там каких-то определённых результатов и продвижений, пацаны только пытаются закрепиться, а мы уже об этом говорим, сидя где-то в безопасности на своих диванах. Однако конечно каждая хорошая новость воспринимается, каждое продвижение, каждый метр, но пока не увидим на своих улицах, не будет никакой эйфории. Потому что уже три раза Новую Каховку «освободили» в медиа, и четвёртый уже как-то эмоционально не хочется воспринимать», – рассказал Воронцов.

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