Три РСЗО, пять зениток и три гаубицы: стал известен список оружия, переданного немцами Украине

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Новости Украины

Германия поставила Украине три реактивных системы залпового огня MARS2 из своих армейских запасов, а также пять зенитных самоходных установок Gepard и три самоходных гаубицы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

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«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня «MARS2» и еще три самоходных гаубицы. Мы держим свое слово», – сказала Ламбрехт.

Ламбрехт также заявила, что Германия ускорит поставки тяжелых вооружений на Украину. В целом Украина получит от немцев 30 систем Gepard и около 60 000 патронов. Всего десять самоходных гаубиц также поступят со склада Бундесвера.

Украинские военные также получат радар слежения за артиллерией Cobra, прибытие которого в Киев ожидается в сентябре.

«Контракт уже подписан, сейчас начинается обучение украинских военных по этой сложной системе», – добавила немецкий министр.

Со своей стороны глава Офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение оружия и сказал, что оно будет отправлено на передовую.