09.02.2019, Киев, Галина Шершнева

У Украины есть три возможных сценария развития: «Ворота Европы», «Большой компромисс», «Распад». Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы защищаем Украину и Европу от российской агрессии, одновременно убеждаем европейцев и себя в этом. Как в Украине, так и за ее пределами многие хотят воплощения именно такого варианта, более того — видят только его», – так описывает издание сценарий «Ворота Европы».

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При этом сценарии Украина столкнется с необходимостью постоянно наращивать военные расходы.

«Крупные иностранные инвестиции в Украину маловероятны, экономический рост незначителен, значит, будет расти доля общественного богатства, направленного на оборону и безопасность. Социальное государство демонтируется, а несогласные с этим играют на стороне агрессора. И не иначе», – пишет «Зеркало недели».

В итоге возникает авторитарное государство с государственной Rонстантинопольской церковью. При этом издание допускает проведение в такой стране гей-парадов и «идейно взвешенной» свободы слова.

«Зеркало недели» полагает, что «усталость большинства общества от войны, все острее ощущаемая бесперспективность ситуации, огромные экономические убытки подталкивают к попыткам поиска компромисса с РФ».

Условия «Большого компромисса» издание видит в признании Крыма российским и в автономии Донбасса. При этом, пишет «Зеркало недели», отношения с США будут подорваны, зато в ЕС такой исход воспримут с облегчением.

«Эдакое возвращение в 2013 год, только без Крыма и Донбасса. С сотнями тысяч стволов на руках, с боевым опытом у несогласных, с организационными структурами сопротивления. Недолго ждать понятного завершения в виде очередной революции, которую государство в его сегодняшних границах вряд ли переживет. А то, что останется, будет вынуждено в намного худших условиях возвращаться к компромиссному сценарию», – говорится в статье.

Сценарий «Распад» «Зеркало недели» называет «российской мечтой, точнее, ожиданием наиболее глупых, реакционных сил в Москве», По мнению автора, такое развитие ситуации вероятно, если Украина, как во время Гражданской войны окажется под управлением многочисленных конкурирующих банд.

«В таких условиях российские миротворцы будут восприниматься западными партнерами, да и многими гражданами, особенно на Левобережье, как меньшее зло. Другие регионы можно умиротворить иначе», – говорится в статье.