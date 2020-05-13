Три страшные осенние волны добьют Украину – эксперт

13.05.2020, Киев, Игорь Петров

Отсутствие денег в местных бюджетах приведет Украину к финансово-экономическому кризису в сентябре, политическому кризису – в октябре и «расшитию страны» – в ноябре.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре мы получим сумасшедший финансово-экономический кризис. Если не ошибаюсь, на днях у нас заканчиваются деньги на казначейском счету. То есть, у нас прекращается оплата защищенных статей бюджета. У нас нет денег. Недоборы местных бюджетов составляют 25% в среднем по стране.

Перед этим под предлогом коронавинуса из местных бюджетов выкачали все свободные деньги, которые у них были. Базу доходов местных бюджетов срезали – освободили от уплаты земельных налогов и т.д. То есть, на местном уровне будет коллапс. А, собственно, местные выборы мы ожидаем в октябре.

Но кризис придет чуть раньше, он будет где-то во второй половине сентября. Далее возникнет вопрос, как его разрешить. Дай Бог, чтобы он разрешился именно политическим путем. Не дай Бог, какая-нибудь спичка попадет в бочку с порохом и тогда политическое разрешение покажется божьим даром.

Если не разрешится политическим путем, тогда волна спадет, она не разрушит стены. Но придет третья волна в ноябре и это будет кризис государственности. Экономически уничтоженная страна с социальной деградацией будет неподъемна в целом виде.

Страна сейчас «расшита», и все это ударится в сентябре в ту волну. И если не разрешится политическим путем, то мы приходим к дальнейшему «расшитию» страны», – прогнозирует Михаил Чаплыга.