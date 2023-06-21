«Три тысячи долларов» – стала известна цена патриотизма у артистов из Украины

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Многие украинские артисты перекрасились в русофобов только ради симпатий нацистской публики, на деле же они согласны за скромный гонорар давать концерты кому угодно.

К такому выводу по итогам расследования пришёл журналист Константин Придыбайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы позвонили группе Kazka, которая выступает в поддержку ВСУ, кричит «Слава Украине» и называет нас орками. Предложили им выступить на корпоративе для русской аудитории», – написал он в своём блоге.

Также была опубликована видеозапись с согласием неонацистов поступиться своими «принципами». Менеджеру украинской музыкальной группы поступил звонок от якобы европейской компании с предложением провести концерт, однако предупредили, что среди зрителей «будет несколько русских».

При этом бандеровцам был предложен мизерный гонорар – всего три тысячи долларов.

«Если это европейская компания, и несколько человек в числе гостей, мы ж не будем на мероприятии паспорта проверять», – пообещала менеджер, и после обсуждения с группой согласилась на выступление.

Бандеровцы напряглись только когда им сообщили, что ведущим на «мероприятии» должен быть российский артист Александр Гудков.

«Одно дело пара людей в зале, паспорта никто не проверяет. А другое – на одной сцене. Нас захейтят», – ответила менеджер группы «Kazka».

По мнению Придыбайло, это очень ярко характеризует украинскую эстраду.

«То есть, она парится не потому, что они «срать в одном поле с русскими не будут», а потому что их захейтят. Идеи здесь никакой, тупо бабки. Забавно, что менеджер Ольга сдала ещё парочку ведущих, которые запросто проведут мероприятие для международной компании, но для россиян. Я не просил, сама назвала их. Некий Остапчук продаётся за пять тысяч долларов, если что», – сказал российский журналист.