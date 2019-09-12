12.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Три украинских добробата перестали существовать

Сегодня под Мариуполем боевики трёх украинских добробатов добровольно разоружились и передали своё оружие Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бойцы батальонов имени Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским. Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили общественную безопасность во время процедуры передачи оружия», – говорится в сообщении.

Также начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook отметил, что изъятое оружие будет служить для борьбы с «агрессором».

«Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которая нужна для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, собратья, за защиту нашей страны», –написал правоохранитель.

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