«Три заряда по три тонны» – эксперты предупреждают о грозящей Крымскому мосту большой опасности

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ВСУ воплощают в жизнь стратегию, разработанную британскими кураторами, по выдавливанию российского флота из западной части Черного моря. Об этом пишет некий участник интернет-форума ветеранов американской военной академии «Вест Пойнт». Ранее он давал прогноз о смене тактики ВСУ при наступлении, и он полностью подтвердился.

Мнение анонимного ветерана приводит в своем тг-канале военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас украинцы тренируются высаживать разведывательные десанты на крымское побережье, проводку их осуществляют наши разведывательные самолёты, которые так же осуществляют корректировку на переходе безэкипажных катеров – дронов и их вывод в район предполагаемых объектов атак. Всё это происходит в рамках, предложенной британскими ССО, стратегии атакующего осиного роя – постоянных атак крылатыми ракетами, БПЛА, бэзэкипажными катерами. Задача – “выдавливание” Российского ВМС из западной части Чёрного моря и перехват инициативы на море с последующим наращиванием ударов и замуровыванием русского флота в базах», – пишет анонимный ветеран.

По его словам, британцы исходят из того, что число ударных кораблей российского ЧФ невелико, и вывод любого из них из строя существенно ограничивает боевые возможности флота и парализует волю российского командования, которое после гибели флагмана крейсера «Москва», якобы «панически боится потерь».

Британцы рассчитывают на то, что после перекрытия Турцией проливов Россия не сможет восполнять потери в корабельном составе и ремонтировать поврежденные корабли.

Такой захват инициативы и паралич российского флота, по мнению британцев, позволит в ближайшие четыре-шесть месяцев уничтожить газопровод «Турецкий поток», Крымский мост – и перейти к активным высадкам небольших десантов в Крыму, чтобы запускать на полуостров диверсионные группы, которые будут взаимодействовать со «спящим» проукраинским подпольем.

Анонимный ветеран отмечает, что британский план не учитывает господство русских в воздухе и ухудшение погоды в ноябре.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, немецкое правительство включило в новый пакет военной помощи Украине 50 безэкипажных катеров. «Рыбарь» сомневается в выполнимости этого пункта и считает, что катеров будет всего 10.

«Наиболее распространенным типом дронов у германских ВМС стал автономный подводный аппарат Remus-100, который в Берлине на протяжении более десяти лет закупали партиями из США. Их поставили на Украину еще несколько месяцев назад. И в отличие от других типов БэКов, которые являются полупогружными, «Ремус» может работать под водой на глубине до 100 метров, что снижает его заметность. Его применение даже для наблюдения за ЧФ делает его крайне опасным средством на вооружении противника», – пишет «Рыбарь».

Автор тг-канала «Русский инженер» Алексей Васильев считает, что внимание России должно быть сконцентрировано на защите Крымского моста.

«Хохлы готовят подводный дрон, с огромным запасом взрывчатки. От 2 до 5 тонн по разным оценкам. Могут два и три одновременно использовать. И подойти с фарватера, лечь на дно возле опор и синхронно взорвать. Три заряда возле жб конструкции по 3 тонны, ещё и под водой (она усиливает разрушение), это разрушение опор для арок моста. Причём уже не на пару месяцев, а, минимум, на полгода-год. Чтобы противостоять этому, можно затопить рядом с арками баржи, сделать какую то конструкцию, которая отдалит от моста минимум на 10 метров эпицентр взрыва. Тогда опорам риска не будет», – советует Васильев.

Также он прогнозирует массированную комбинированную атаку с воздуха на Крымский мост.

«Если будет сосредоточенный удар в 12 ракет типа шторм, с дронами бобёр, с ракетами Нептун для разрядки нашей ПВО, то можно быть уверенным, что 2-3 ракеты прорвутся через разряженное ПВО. И точности попасть в опору под аркой моста у шторма хватит. Поэтому вокруг этих ключевых опор, нужен экран, из достаточно мощных конструкций, чтобы вызвать взрыв и Шторма, и Тауруса на удалении метров 5-6 от жб конструкции опоры. Вся их опасность, в способности взрываться изнутри, за счёт предварительно кумулятивного заряда. Сделать это для опор тоже не такая сложная задача, и сроки особые не требуются», – пишет Васильев.