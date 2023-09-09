Тридцать лет назад хорватские боевики вырезали сербское население «Медакского кармана»

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С 9 по 17 сентября 1993 года армия Хорватии провела операцию «Карман-93», этнически вычистив население сербских сел Дивосело, Читлук и Почитель.

За участие в карательной акции были осуждены несколько ее рядовых участников, получивших относительно мягкие сроки наказания.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по данным Информационно-документального центра Veritas, в ходе хорватской операции «Карман – 93» были убиты 46 сербских солдат, шесть милиционеров и 36 мирных жителей, в том числе 17 женщин. Все три села были сровнены с землей по тактике «выжженной земли».

По завершении акции Хорватия передала сербской стороне 52 тела, еще 18 вывезли бойцы канадского контингента ООН – UNPROFOR, которые вошли в прямое боестолкновение с хорватскими карателями, убив 27 из них (о чем на Западе сейчас стараются не вспоминать), при этом четыре канадских миротворца получили ранения. Еще два тела впоследствии были вывезены бойцами Войска непризнанной Республики Сербская Краина, а одно было найдено в апреле 1994 года.

Еще 11 трупов, спрятанных в морге соседнего хорватского Госпича были найдены в мае 2000 года следователями Гаагского трибунала. Еще семь найденных тел были неопознаны.

Результаты осмотра тел показали, что у убитых сербов были разбиты черепа, они получили многочисленные огнестрельные ранения с близкого расстояния, а также у некоторых из них были отрезаны части тела, а несколько человек сожгли живьем.

«Я не нашел никаких признаков жизни, ни людей, ни животных в тех немногих деревнях, через которые мы прошли сегодня. Разрушение является полным, систематическим и преднамеренным», – констатировал 19 сентября 1993 года командующий UNPROFOR Жан Кот.

В 2001- 2003 годах Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) были обвинены руководители карательной операции – хорватские генералы Янко Бобетко, этнический албанец Рахим Адеми и Мирко Норац.

Рассмотрение дела Бобетко было прекращено по причине его смерти в Загребе 29 апреля 2003 года. Дела Адеми и Нораца были переданы в хорватский суд, в результате чего Рахим Адеми был полностью оправдан, а Мирко Норац был приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет, которое Верховный суд Хорватии сократил до шести лет.

Хорватская юстиция также обвинила трех рядовых хорватских боевиков. Командир разведывательной роты девятой гвардейской бригады Йосип Крмпотич был осужден только за то, что приказал сжечь и снести сербские дома – к трем годам тюремного заключения, каратели из его подразделения – Велибор Шолая и Йосип Мршич, обвиняемые в убийстве пожилой неопознанной женщины, к пяти и трем годам тюремного заключения соответственно.

Veritas отмечает, что, хотя в вышеупомянутых судебных разбирательствах было бесспорно установлено, что четыре женщины также были сожжены заживо в своих домах, никто не был привлечен к ответственности за их сожжение.

В апреле 1991 года. в Дивосело проживало 344 человека, в Почителе-307 человек, а в Читлуке-129 человек. В сентябре 2023 года в Дивосело не жил никто, в Почителе- две пожилые женщины, а в Читлуке- четыре семьи численностью в десять человек.

Целью карательной хорватской операции «Карман-93»была ликвидация так называемого «Медакского кармана» – территории непризнанной Республики Сербская Краина, заходившей выступом на территорию Хорватии южнее Госпича.