Тримайся, Україно! В ближайшее время начнётся лавинообразное появление новых государств

10.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшие годы на политической карте мира может появиться целый ряд новых государств.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, бомбардировки НАТО Югославии и последующий раздел ее на несколько государств послужило прецедентом и развалило послевоенное мироустройство.

«Мы видим, что разговоры о пересмотре границ, изменении статуса отдельных территорий фактически ведутся в открытую.

Если раньше говорили, помните, фраза американского дипломата знаменитая о том, что Косово не может являться и не должно являться никаким прецедентом, то оказалось, что Косово, таки, стало прецедентом и дальше пошли другие прецеденты.

Мы увидели Абхазию, которая потом стала прецедентом, Южную Осетию, Крым. Теперь таким прецедентом могут стать Голанские высоты…

Наш мир незаметно для себя вступает в очередную полосу передела территорий и перекраивания границ. Причем, если прошлый период проходил очень быстро и достаточно безболезненно, за исключением боснийских войн, то теперь здесь речь идет о новых процессах государственного строительства – и целостность уже существующих государств перестает быть ценностью.

Мне кажется, что в ближайшее десятилетие на политической карте мира появится еще целый ряд государств. Причем, некоторые из этих государств будут очень быстро и безболезненно признаны всеми, некоторые получат частичное признание, и будут использоваться как непотопляемые авианосцы того или иного глобального центра силы, а некоторые так и останутся непризнанными государствами», – заявил Белашко.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украину ждет рост сепаратизма и распад https://www.politnavigator.net/saakashvili-zayavil-ob-ugroze-raspada-ukrainu-na-pyat-chastejj.html на пять государств в случае, если нынешняя политика власти будет сохранена.