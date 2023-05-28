Триумф Эрдогана и провал планов Запада

В воскресенье 28 мая была поставлена окончательная точка в эпопее под названием президентские выборы в Турции, которая закончилась ожидаемой победой Реджепа Таипа Эрдогана – он получил во втором туре более 52% голосов.

Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 47.93%, добавив к своему результату в первом туре чуть больше трёх процентов, но этого всё равно не хватило, чтобы опередить действующего президента. Примечательно, что данный лидер оппозиции проигрывает в своей истории десятые выборы, в связи с чем молодёжное крыло правящей Партии справедливости (ПСР) предложило внести его в Книгу рекордов Гиннеса.

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Что интересно прозападные либеральные организации, занимающиеся опросами, пророчили как в первом, так и во втором туре убедительную победу Кылычдароглу. Так, например, только в субботу компания ORC давала лидеру оппозиции 50,8%, тогда как Эрдогану отводили лишь 49,2%. Впрочем, и в первом туре эта же компания предрекала Кылычдароглу 51%, а некоторые – все 53%.

Это показывает всю лживость и пропагандистский характер данных «опросов», проводившихся по заказу прозападных сил, стремившихся навязать общественному мнению внутри страны и за рубежом неизбежность победы объединённой оппозиции. Но явное поражение потерпела стратегия нынешней американской администрации, которая рассчитывала убрать действующего президента руками «национального альянса», в который в итоге вошли совершенно разнородные силы от ультраправых националистов до левых и либералов.

И теперь после второго тура и большой явки избирателей с незначительным в 4 процента отрывом те же США, Великобритания и ЕС уже не могут назвать нынешнее голосование и сам процесс недемократическим и несвободным. А с учётом безусловной победы ПСР и правоконсервативных сил на парламентских выборах 14 мая улетучилась и надежда на «цветную революцию». И в связи с тем, что уже с вечера 28 мая лидеры разных стран стали поздравлять Эрдогана с победой, устраивать бунты на улицах будет совсем бессмысленным.

Разгромный для оппозиции результат стал триумфом выбранной стратегии турецкого правящего класса, который решил разыграть демократическую карту и позволить оппозиции покрасоваться, выпустить пар и дойти впервые в политической истории турецкой республики до второго тура президентских выборов. Это был важный шаг для нейтрализации протестных настроений противников Эрдогана, которые сейчас, после второго поражения, трансформируются в деморализацию и распад искусственного блока разноликих сил.

Это также метко подметил политолог и директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров:

«Кто бы ни победил, объявят победителем Эрдогана. Он разыграл эту демократическую карту со вторым туром… Первоначально в ходе выборов у него 58, 55, 52 процента голосов. Но когда оппозиция сказала, что практически 7,5 миллиона голосов не учтено и вообще нарушения… Вдруг выяснилось, что Эрдоган набирает на 4 процента больше, чем его оппонент, но второй тур неизбежен. Президент понял, что взрыв будет очень сильным, но если разыграть вариант со вторым туром, то можно сказать: «Все по демократии»».

Об этом сказал сразу же после подведения первых итогов голосования и лидер Партии националистического движения, второй силы в правящем «Республиканском альянсе», Девлет Бахчели. Его слова опубликовало издание Yeni Şafak:

«Несмотря на то, что это первый пример выборов в два тура в истории турецкой демократии и политики, высокий уровень прорыва указывает на жизнеспособность национального и демократического сознания. Очевидным фактом стало то, что Турция достигла высокого уровня демократических стандартов и завоевала сравнительное превосходство во всем мире»

И сейчас Эрдоган умело и активно пользуется данным успехом во втором туре, представляя себя уже в качестве общенационального лидера и суперарбитра, воспаряя как бы над схваткой, всеми социальными слоями, и называя нынешнее решение избирателей «выигрышем всей страны», которая входит в новый «турецкий век». Именно об этом переизбравшийся президент заявил на митинге своих сторонников в районе Ускюдар в Стамбуле сразу после объявления ЦИКом первых результатов голосования.

«Мы говорим, что победителями выборов 14 мая и выборов 28 мая являются все наши 85 миллионов граждан. Но я сказал еще одну вещь. Мы говорили, что выиграем так, что никто не проиграет. Так что сегодня в выигрыше только Турция. Не ставя под угрозу нашу демократию, развитие и цели, мы открыли дверь в турецкий век. Но мы открыли его вместе. Вместе мы воплотили в жизнь мечты и волнения всех слоев нашей страны, от мужчин до женщин, от молодых до старых, от наемных работников до пенсионеров. Вместе мы воздвигли надежды наших друзей, чьи сердца и взоры были обращены к нам», – передаёт слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он тут же сообщил, что отправляется в Анкару, где выступит уже из президентского дворца, чем подытожит предвыборную гонку. А то, что он в день голосования был именно в Стамбуле – вовсе не случайно, так как важно было не допустить получения в этом самом крупном мегаполисе более 55% голосов Кылычдароглу. Ведь, если бы это случилось, то подобный результат мог оказать влияние и на общие цифры по всей республике.

Кроме этого, находясь в древней столице, президент уже своим присутствием как бы демонстрировал уверенность и сохранял контроль над ситуацией, обеспечивая стабильность. И в итоге мы не видим сейчас ни толп недовольных на площади Таксим, ни масштабных беспорядков, которые имели место ровно 10 лет назад 28 мая 2013 года. Успешность его миссии в Стамбуле также означает провал планов оппозиции, контролирующей мэрию.

И, напротив, на улицы Стамбула, как и многих других городов по всей стране высыпали вечером сторонники Эрдогана. И не случайно они праздновали победу своего президента внутри кафедрального храма Святой Софии, демонстрируя этим и триумф панисламизма и неосманизма. Ведь уже 29 мая все они будут отмечать еще и годовщину взятия Константинополя турками-сельджуками, что очень символично на фоне происходящих политических процессов.

Таким образом, Эрдоган, как лидер крупного турецкого капитала, и его сторонники умело подхватили и используют данные настроения. И теперь очевидно, что правящий класс решил поддержать прежний курс на развитие собственного производства, создания супергазового, энергетического и транспортного хаба, а также укрепления армии и разработки планов возрождения Османской империи в новых условиях.

По сути это даже некоторая ревизия политического наследия Кемаля Ататюрка, когда усиливается крен в сторону исламского мира и реваншистских идей. Этому косвенно свидетельствуют поздравления со стороны движения Талибан из Афганистана, Палестинской автономии и организация ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Естественно это будет подразумевать и означать на деле дальнейшее дистанцирование от Запада, увеличение противоречий внутри НАТО с ростом голосов за выход страны из объединения. А также усиление взаимодействия с Россией, Китаем, арабскими государствами и Ираном.

Безусловно, нынешний результат – это удар по Джо Байдену и Вашингтону в целом, который сейчас не только даст возможность Москве прийти к достижению мира в Сирии, но и делает полностью несостоятельными планы по транспортной и торговой изоляции России.

И хотя трудно Эрдогана назвать союзником, так как у России существуют с ним серьезные разногласия и противоречия по Южному Кавказу, Северному Причерноморью и Центральной Азии, но самое главное – он не марионетка Запада, а, значит, можно и дальше выстраивать с Анкарой взаимовыгодные отношения, рассчитывая на дальнейшую политическую эволюцию Эрдогана.