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Открывшийся 22 октября саммит БРИКС в Казани привлек живейшее внимание мировой общественности. И если комментарии в СМИ стран-членов содружества и симпатизирующих им государств вполне комплиментарны, то мнения западных обозревателей отличает разноголосица.

Кто-то делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, будто «этот саммит лузеров совсем ничего не значит», кто-то добросовестно пытается определить вектор развития БРИКС, а кто-то уже посыпает голову пеплом, предсказывая неминуемый крах доллара и всей Бреттон-Вудской системы, во главу которой заложены международные расчеты в долларах.

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На этом фоне совсем уже уныло и тупо прозвучало заявление эпической интеллектуалки, пресс-секретутки Белого дома Карин Жан-Пьер, будто США нисколечки не интересует БРИКС, однако активность обзоров Казанского саммита в ведущих западных СМИ говорит об обратном.

И если говорить про общую тональность, то ведущие западные СМИ сходятся во мнении, что Россия, вопреки введенным санкциям и попытки изоляции Путина, является одним из центров силы и привлекает на свою сторону все больше и больше сторонников.

В самом деле, на Западе обеспокоены, что в очередь на вступление в БРИКС выстроилось уже 35 государств, среди которых такие лидеры экономического и технологического роста, как Малайзия и Индонезия, богатые углеводородами Венесуэла и Алжир, Казахстан и Азербайджан, геополитически весомый Пакистан, а также зажиточные Кувейт и Бахрейн.

Особое внимание приковано к визиту на саммит БРИКС турецкого президента Эрдогана, недавно подавшего заявку на членство его страны в содружестве.

Следует отметить, что новоявленный генсек НАТО Хрютте Рютте своим заявлением, будто Альянс разрешает Турции членство в БРИКС, поскольку одно другому не противоречит, уже умудрился вызвать волну негатива в турецком обществе в том смысле, что «Тебя, конченого планокура, забыли спросить».

Вообще, надо отметить, что упоротая позиция Евросоюза, требующая от желающих иметь с ним дело сторонних партнеров «однозначно определиться с цивилизационным выбором мы или они», отталкивает от сиденя на одном гектаре с толерантненькими даже самых незамутнённых адептов вступления в «единую европейскую семью».

Дело дошло до того, что в Киеве отчетливо загомонили про неудачный выбор союзников и необходимости примкнуть к более надежным партнёрам. И это, заметим, на фоне саммита БРИКС в Казани.

С другой стороны, заявленный и официально подтвержденный визит генсека ООН Гутерриша в Казань вызвал мощное недовольство у лидеров США и ЕС. Но в Киеве эта новость произвела эффект разорвавшейся клизмы и громкий гундёж: «Да как же ты посмел, окаянный?!».

Как уже неоднократно говорилось, на повестке дня саммита стоят не только вопросы дальнейшего расширения содружества. Куда важнее — выработка положения о введении в обозримом будущем единой платежной системы и единой цифровой валюты.

В настоящее время члены БРИКС практически полностью перешли к взаиморасчетам в национальных валютах, но переход на единую цифровую валюту не только упростит платежи за товары и услуги между экономическими лидерами и, прямо скажем, небогатыми африканскими странами, но и нанесёт критический ущерб долларовой системе, о чем громогласно предупреждает, например, авторитетное издание Economist.

На согласование и разработку новой цифровой валюты уйдет немало усилий и времени, однако члены БРИКС твердо намерены в обозримом будущем максимально выйти из-под влияния долларового ярма.

Из подводных камней на пути развития содружества, многие аналитики видят слишком быстрый рост БРИКС за счет новых участников. Существует опасение, что США с союзниками будут сознательно подталкивать к вступлению в БРИКС всевозможных засланных казачков, чтобы мутить воду и размывать единство сообщества.

С учетом этой неиллюзорной угрозы, ускоренное членство Турции в БРИКС выглядит крайне нежелательным, отчего хамелеонистого Эрдогана вполне могут отправить на скамейку запасных, дабы минимизировать риски.

И даже без учета турецкого фактора, слишком бурный рост содружества несет в себе опасность внутренних конфликтов и разногласий. Быть может, судьба объединения и не будет совсем уж безоблачной, однако на сегодняшний день особых тревожных сигналов на пути развития БРИКС не наблюдается. Будем надеяться, что эта позитивная тенденция сохранится и далее…