03.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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«Триумф», как повод для начала войны

Не имеющий аналогов в мире российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» становится камнем преткновения для отдельных стран мира и даже для военно-политического альянса НАТО.

Совсем недавно, в апреле, во время визита Путина в Анкару, стало известно о положительном исходе переговоров о поставках двух комплексов С-400 в Турцию, входящую в блок НАТО. В Вашингтоне моментально отреагировали, предупредив Эрдогана, что, если Турция не откажется от приобретения С-400, то она не сможет рассчитывать на усиление своих ВВС американскими истребителями F-35 5-го поколения.

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Чтобы преподать урок турецким смутьянам, Сенат США принял проект закона об оборонной политике, предусматривающий отказ от продажи Анкаре F-35, мотивируя его опасностью передачи новейших «невидимок» государству, готовому принять на вооружение российскую систему ПВО, предназначенную сбивать натовские самолёты. Но Эрдоган не дрогнул.

Американское издание Business Insider попыталось прояснить ситуацию, опубликовав интервью с ветераном ВВС США, генерал-лейтенантом в отставке Дэвидом Дептулой.

Генерал раскрыл подробности, что Турция, в ответ на инициативу Сената, намекнула Вашингтону, что «готова постучаться в другие двери». Например, начать переговоры о покупке новейших российских многофункциональных истребителей 5-го поколения Су-57 дополнительно к комплексам С-400.

При этом Дептула высказал личное мнение, что Турция всё же не рискнёт покупать у России новейшие «сушки», поскольку они «не соответствуют стандартам НАТО».

Генерал также раскритиковал Су-57, однако автор статьи высказал противоположное мнение, назвав российский самолёт прямым конкурентом F-22 и F-35, и «угрозой авиации НАТО».

Кроме того, в статье сквозила тревога, что турецкий прецедент с закупкой С-400 даст Москве возможность каким-то образом «залезть в оборонные системы НАТО», что станет «ночным кошмаром» для Альянса.

На Ближнем Востоке возможное появление С-300 или С-400 на вооружении некоторых стран вызывает ещё более сильные эмоции. Израиль уже высказал свою обеспокоенность по поводу возможной передачи Сирии стоящих на вооружении Российской Армии, но уже готовых к замене комплексов С-300, лишающих их ВВС преимущества. Израиль пообещал при удобном случае разбомбить эти комплексы первыми.

Безумству храбрых поём мы песню и запасаемся попкорном!

Не так давно стало известно, что Катар также ведёт переговоры с Москвой о закупке С-400, ставшей невероятно востребованной в мире после выхода в свет французского аналитического бюллетеня, гласившего, что хвалёный американский «Пэтриот» сумел перехватить только 40% из 20 устаревших иранских ракет типа «Burkan-2», выпущенных йеменскими повстанцами-хуситами по территории саудовских интервентов.

О желании Катара приобрести у России С-400 ранее заявлял посол Катара в Москве Фадх Аль-Хаттыя.

Мысль, что соседний Катар разживётся российскими С-400, настолько впечатлила короля Саудовской Аравии Салмана, что тот направил французскому президенту Эммануэлю Макрону письмо, в котором сообщается о готовности начать войну с Катаром, если тот поставит на вооружение российские С-400.

Эту потрясающую новость распространила французская газета Le Mond.

По мнению Королька Бензоколонки, наличие С-400 у Катара обязательно повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, поскольку, по его мнению, возникает опасность эскалации напряжённости.

Августейшая аравийская особа сообщает Макрону о готовности принять все необходимые меры для сокрушения ПВО Катара и требует от него сорвать сделку, сохранив тем самым стабильность в регионе.

Пикантности саудовскому наезду на Катар придаёт тот факт, что всего несколько дней назад посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли распространил заявление для прессы об успешных переговорах с российской стороной о поставках королевству точно таких же комплексов С-400.

Посол рассказал о ведущихся в настоящий момент дискуссиях между специалистами двух стран, обсуждающих технические детали, добавив, что пока не может назвать дату окончания переговоров.

О серьёзности намерений саудитов свидетельствует открытие офиса «Ростеха» в Эр-Рияде и прогресс по трём другим соглашениям.

Контракт на поставку саудитам С-400 оценивается примерно в $3 млрд. В 2012 году «Ростех» подписал с королевством соглашение о поставке отечественного оружия на кругленькие $20 млрд, но впоследствии выяснилось, что Эр-Рияд финтит, предлагая твёрдые контракты в обмен на отказ России поставлять свои комплексы ПВО Ирану.

В этой связи интересно вспомнить, что в июне прошлого года в Саудовскую Аравию с официальным визитом прибыл Дональд Трамп, заключивший оружейных сделок на астрономическую сумму в $110 млрд.

Прайс-лист Трампа внушал почтение. В нём значились семь батарей противоракет THAAD, четыре военных спутника, четыре фрегата, современные средства разведки, связи и управления, 104 тысячи авиабомб, наконец.

Казалось бы, зачем Эр-Рияду понадобились С-400, если Трамп сторговал ему систему THAAD? Некоторые эксперты именно так ставили вопрос.

Как только утихли фанфары, сдулся и пиар-пузырь. Стало известно, что реальную сумму сделки Трампа с саудитами следует делить на 10, поскольку в большинстве случаев речь шла лишь о подписании протоколов о намерениях сторон.

При этом следует учесть, что цена одного комплекса THAAD без радара составляет немалые $2,3 млрд. Радар отдельно стоит ещё полмиллиарда с хвостиком, и, как минимум, миллиард придётся выложить за партию противоракет. Итого, почти $4 млрд за одну батарею.

Попутно выяснилось, что THAAD не может быть заменой российскому «Триумфу». Американская система ПРО заточена на перехват баллистических ракет средней и меньшей дальности, в верхней части траектории, цепляющей космическое пространство. С-400 же обладает большей универсальностью, но в первую очередь создана для уничтожения маневренных аэродинамических целей (самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, беспилотники).

С учётом низкой эффективности уже имеющихся на вооружении саудитов систем «Пэтриот», выбор у них невелик. Потому-то в Москву зачастили их делегации, и, к огорчению вашингтонских «ястребов», в Эр-Рияде открыт офис обложенного американскими санкциями «Ростеха».

Что касается Катара, то эта «бензоколонка» находится в состоянии острого конфликта с соседями. Ровно год назад Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили её в поддержке терроризма (что само по себе феерично со стороны саудитов), разорвали дипотношения и ввели экономическую блокаду.

Отсюда обоюдный поиск вариантов в Москве, обвинения Эр-Рияда в эскалации напряжённости в регионе и угрозы применения военной силы.

Само по себе письмо саудовского короля в адрес Макрона, как последней инстанции, выглядит достаточно странно уже хотя бы потому, что Франция давно потеряла статус мирового гегемона и имеет в лучшем случае вес региональной державы. Не исключено, что королёк писал во все инстанции, включая Вашингтонский обком, но утечка произошла только у французов.

Пока что дипломатические службы Франции и Саудовской Аравии хранят молчание и никак не комментируют арабский кризис вокруг поставок С-400. Но яснее ясного, что наличие российских систем ПВО в любой ближневосточной стране противоречат интересам коллективного Запада, а в случае Турции – угрожают внутреннему единству и взаимодействию НАТО.

В любом случае, первыми «Триумфы» получат турки. Когда и если очередь дойдёт до саудитов, это произойдёт не раньше второй половины 2020 года. Но может статься, что зажатые со всех сторон катарцы окажутся в очереди впереди саудитов. Во всяком случае, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев подтвердил неизменность курса России на заключение контракта с Катаром на продажу зенитных систем С-400. У каждой страны свои интересы. По-видимому, Доха в настоящий момент проявляет чудеса уступчивости, что и заставило короля Салмана взяться за перо.