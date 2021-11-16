Триумф лицемерия: в Сараево открыли памятник зверски замученным сербам, не указав их национальность

Мэр Сараево Беньямина Карич, вице-президент Федерации Боснии и Герцеговины Милан Дунович и называющий себя «Верховным представителем» Кристиан Шмит на месте массовых расправ исламистов над мирными сербами открыли памятник «убитым согражданам».

Помимо этого авторы мемориала существенно занизили количество убитых в карьере Казани на горе Требевич под Сараево.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Не считая того факта, что сараевские сербы были зверски убиты в Казани, причем в гораздо большем количестве, чем указано на установленной мемориальной плите, это показывает, что бошняки, к какой бы партии они ни принадлежали, по-прежнему скрывают преступления, не называя вещи своими именами, – прокомментировал произошедшее сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Всего в нескольких километрах от Казани, на здании мэрии (Сараево), есть мемориальная доска с надписью «На этом месте сербские преступники подожгли Национальную библиотеку БиГ». Как преступники получили свою национальность в мэрии, а жертвы в Казани – нет?! Это проблема, с которой должны столкнуться городские власти Сараево, но также и все в БиГ, кто говорит о примирении и сосуществовании».

Именно поэтому мемориальная доска «убитым согражданам», открытая вчера в Казани, подчеркнул Додик, говорит не о чьем-то стремлении к примирению, а о сохранении стереотипа в БиГ о том, что преступниками на войне были сербы, а зверски убитые мусульманами – согражданами. Ссылаясь на присутствие на открытии называющего себя «Верховным представителем» Кристиана Шмидта, Додик заявил, что это показывает, что прибытие этого человека в БиГ связано с политикой, которая вчера скрывала сербских жертв военного Сараево.

Что характерно, ранее, присутствовавшая на открытии мемориальной доски Сараево Беньмина Карич отказалась убрать из центра боснийской столицы таблицы с упоминанием «сербских преступников». Речь тогда шла о табличке на фасаде сараевской Ратуши, которая безапелляционно гласит:

«В ночь с 25 на 26 августа 1992 года сербские преступники подожгли в этом месте Национальную и университетскую библиотеку Боснии и Герцеговины. Более 2 миллионов книг, журналов и документы. Не забывай, помни и не допусти».

А также табличке на улице Ферхадия в центральном районе Стари Град, которая сообщает:

«27 мая 1992 года на этом месте сербские преступники убили 26 жителей Сараево».

При этом сараевская библиотека загорелась вследствие интенсивных боев за город, а взрыв в очереди за хлебом на Ферхадии многие эксперты склонны считать провокацией верхушки сараевских исламистов, пытавшихся таким образом склонить на свою сторону симпатии мирового сообщества.

Массовые убийства сербов и других представителей православной общины Сараево осуществлялись исламистской бандой под командованием Мушана «Цацо» Топаловича. Бывший рок-музыкант, а впоследствии криминальный авторитет Топалович наряду с другими представителями организованной преступности боснийской столицы стал одним из первых командиров паравоенных формирований бошнякских сепаратистов и исламистов.

Мушан “Цацо” Топалович (крайний справа) с подельниками

Он участвовал в формировании подразделений «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов». Впоследствии подчиненные ему бандиты были сформированы в 10-ю горную бригаду так называемой Армии БиГ, которая контролировала часть города.

Подчиненные Топаловича устроили настоящий террор: похищали и пытали состоятельных людей ради выкупа, молодежь – для набора в вооруженные силы сепаратистов, «отжимали» пустующие дома и квартиры, насиловали девушек, занимались контрабандой и поборами, похищали иностранных журналистов и даже угоняли бронетранспортеры миротворцев ООН.

Но основной мишенью вооруженных бандитов стали сербы и прочие небошнякские жители Сараево. Над своими жертвами боевики «Цацо» расправлялись в карьере Казани в 1,5 километрах от Сараево, людей избивали, затем перерезали горло или отрезали головы, после чего тела сбрасывали в карьер, присыпая известью. Известно, что одну из своих жертв боевики сожгли живьем.

В конечном итоге банда Топаловича стала неудобной и для руководства Сараево, которое решило ее зачистить. Многие очевидцы впоследствии говорили, что ее лидер был ликвидирован тогдашним президентом БиГ Алией Изетбеговичем, поскольку слишком много знал о преступлениях бошнякского режима и грозился обнародовать многие неудобные факты.

В ходе операции против них «Цацо» и его сподручные убили девять полицейских и взяли в заложники восемь гражданских жителей Сараево, с которыми впоследствии расправились. Сам главарь был убит при попытке к бегству.

Впоследствии, в 1996 году его тело было торжественно перезахоронено на военном кладбище, телевидение вело трансляцию похорон, в последний путь бандита провожали 12 тысяч человек, что вызвало возмущение у многих боевиков Армии БиГ, поскольку ни сам Топалович, ни его бандиты после городских боев в Сараево весной 1992 года никогда не принимали участие в сражениях на фронтах боснийской войны. Многие подельники Цацо были осуждены боснийским «правосудием».

«Я перерезал ей горло. Потом я взял свой нож – он был длиной 40 сантиметров, и отрезал ей голову, отделив ее от тела. Я столкнул ее тело в карьер, а голову оставил на земле. После этого я побежал к окопу. Мои руки и одежда были в крови. Я умылся, поэтому не видел убийства двух других людей. Когда я вернулся в штаб бригады, мне сказали, что Цацо доволен моей работой», – давал показания на суде один из боевиков 11 горной бригады Эсад Тучакович, расправившийся в карьере Казани над украинской четой Лавровых – Василием и Анной, и получивший за свои преступления всего шесть лет тюрьмы.

В ходе эксгумации из карьера Казани были извлечены тела 29 человек, после чего власти Сараево запретили проведение дальнейших работ. Однако, по мнению экспертов, на совести Топаловича жизни порядка четырех сотен человек.