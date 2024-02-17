«Триумф планирующих авиабомб»: ВСУ с треском проиграли битву за Авдеевку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью украинское командование объявило об отступлении ВСУ из Авдеевки и фактически признало поражение в многомесячной битве за город.

Непосредственный приказ отдал новый главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах. Наши воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», – отмечается от имени Сырского в его тг-канале.

Александр Сырский, получивший в ВСУ прозвища «Мясник» и «Котловодец».

Отвечавший за Авдеевское направление командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский пожаловался на постоянные бомбежки и что ВС РФ имели преимущество снарядов десять к одному, назвал отступление «единственно правильным решением».

«Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», – написал Тарнавский.

А командование переброшенной почти две недели назад в Авдеевку 3-й штурмовой бригады (сформирована из неонацистов запрещенного в РФ подразделения «Азов») даже выразило благодарность за отступление.

«Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается», – заявил комбриг Андрей Белецкий.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, опровергает заявление Тарнавского, что украинские части полностью выведены из города.

«На самом деле, это не так: в городе остаются очаги сопротивления, многочисленные группы ВСУ потеряли связь и управление, поэтому могут даже не знать о соответствующем решении. Слабо организованное бегство ВСУ с потерями шло через поля в направлении Ласточкино по балке Дурной и окрестностям. Подступы к Ласточкино и выход из балки ещё 15 февраля были заминированы российской системой «Земледелие», поэтому выход возможен был лишь по телам украинских военнослужащих», – пишет паблик.

Отмечается, что с наступлением темноты российские войска взяли штурмом завод железобетонных изделий в центре города и продолжили продвигаться дальше.

«Авдеевский коксохимический завод вряд ли будут оставлять, как и отходить дальше Ласточкино: у украинских формирований было достаточно времени для оборудования запасных позиций. Если ВСУ будут цепляться за АКХЗ, командующий операцией генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв, вероятнее всего, решит его обходить и брать измором. Всё по аналогии с заводом Ильича и Азовсталью в Мариуполе: там он принял аналогичное решение. Зачистка города займёт, как минимум, несколько дней: необходимо и разминирование провести, и жилые кварталы до конца обследовать. Главное — не растерять темп и не дать дезорганизованному, потерявшему управление противнику опомниться и дать возможность занять устойчивую оборону», – приходит к выводу канал Звинчука.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин делает ряд промежуточных выводов, подчеркивая, что битва за Авдеевку стала фактически первым крупным сражением ВС РФ, выигранным в 2024 году и первым крупным городом освобожденным в новом году.

«Пал наиболее сильно укрепленный и подготовленный к долговременной обороне оперативно-стратегический укрепрайон противника на Донбассе. Враг реально оттесняется от непосредственных окраин Донецка, где фронт фактически проходил у городской черты. Обстрелы это не прекратит, но несколько снизит их интенсивность. Основные лавры за поражение в Авдеевке пожали Зеленский и Сырский. Залужный вовремя смылся, хотя все оперативные причины для поражения ВСУ в Авдеевке сформировались как раз при Залужном. Американцы умело вывели свою креатуру из-под удара», – отмечает Рожин.

Решающим моментом он называет прорыв российских штурмовиков к югу от коксохимического завода и разрезание города на 2 части, что предопределило быстрый развал обороны противника.

«Важнейшую роль сыграло и массированое применение тяжелых авиабомб, уничтожавших узлы обороны противника на пути продвижения наших войск», – добавил эксперт.

Военкор Александр Коц сражение характеризует как «триумф планирующих авиабомб», указывая, что только по одному из районов за двое суток прилетели 250 ФАБов.

«Им все равно, из какой ты штурмовой и прошел ли ты Q курс ССО. Нас буквально ровняли с землей. И прямые попадания – это не вся проблема, их взрыв дает сильные контузии и каждый прилет это десятки и сотни 300», – приводит военкор жалобы ВСУшников.

По его словам, именно так и выглядит превосходство в воздухе и в артиллерии.

«И это ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». Ну вот в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика. Плюс к этому – постоянная работа артиллерии и сотни FPV-дронов, брошенных на позиции врага. Так и должно быть перед штурмовыми действиями. Выдолбить опорник в пыль, после чего остается только зачистить его и забрать пленных. Конечно, все прошло не так просто. И наши силы понесли потери. И эта победа не состоялась бы без самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без постоянного наблюдения с воздуха и без соответствующего планирования», – добавил Коц.

Военкор Дмитрий Стешин напоминает, что именно Авдеевка давала возможность обстреливать Донецк практически безнаказанно.

«И теперь, я надеюсь, угроза обстрелов Донецка артиллерией натовского калибра, 155-го, будет на какое-то время, а надеюсь навсегда, снята. Плюс — наконец-то разблокируют дорогу нормальную до Горловки. Это четырехполосная трасса, которая строилась к чемпионату Европы по футболу. Она была перерезана в районе ясиноватского поста ДПС примерно в 2015-2016 году. А в последний год ее полностью противник начал простреливать, зная, что только гражданские машины по ней носятся», – заявил Стешин в эфире СоловьёвLIVE.

Военный паблик «Милитарист» сообщает, что ВСУ отходят из города на позиции, укреплённые инженерными сооружениями к западу от Авдеевки и Семеновки.

«Координаты: 8112 48.18853 37.63193; 8113 48.18044 37.62888; 8114 48.17474 37.62581. Это линия Семеновка-Бердычи. Нельзя исключать и проведение контрударов с целью вернуть утерянные позиции при помощи переброшенных с других участков фронта резервов», – предупреждает «Милитарист».

Военный обозреватель Юрий Подоляка, ссылаясь на бойцов, ведущих зачистку города, пишет, что в результате потери командованием ВСУ и дезорганизации в Авдеевке «остались блокированными целые подразделения противника (иногда в десятки человек)».

«На сейчас число пленных суммарное (начиная с пленных на «Зените») уже перевалило за сотню человек. Но это число далее будет еще расти. Город большой, зачищать его будут долго, а как показывает опыт, те, кто предпочел плен риску прорыва, сидят по подвалам и вылезают из него только тогда, когда понимают, что сверху над ними наши отряды зачистки», – пишет Подоляка в своем тг-канале.

В сети уже появились ролики с украинскими пленными из Авдеевки.

Так, в районе железнодорожного вокзала сдался командир роты 3-штурмовой.

Кроме того, есть видео с пленными солдатами 110-й бригады ВСУ.

Все они жалуются, что их командиры отсиживаются вдали от боевых действий, а у тяжелораненых не было никаких шансов на эвакуацию.

Текущая ситуация в Авдеевке по версии по версии военного паблика «Z комитет + карта СВО».

Президент Украины Владимир Зеленский ситуацию в Авдеевке использовал для того, чтобы попытаться выбить с Запада новое оружие.

«Украина может победить. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность», – пожаловался Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.