«Триумфальный визит»: «Нью-Йорк таймс» о поездке Зеленского в США
Неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США воодушевил украинцев.«»
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Нью-Йорк таймс».
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«Необъявленная поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон в среду подняла моральный дух дома в Украине, где миллионы людей погрузились во тьму и холод от российских ракетных ударов, которые вывели из строя электричество с наступлением зимы.
После нескольких недель тупиковой ситуации на большей части фронта некоторые украинцы заявили в четверг, что они были рады видеть, как многие члены Конгресса во время выступления г-на Зеленского днем ранее скандировали патриотический рефрен «Слава героям!»
Громкий визит был встречен в Украине в основном с гордостью и надеждой на то, что страстные личные обращения их президента будут способствовать поступлению американского оружия и финансовой поддержки», – отмечается в статье.
Издание указывает, что президент Украины остался доволен итогами визита.
«Г-н Зеленский возвращался домой, по крайней мере, с одной ощутимой выгодой: объявленная в среду дополнительная военная помощь в размере 1,8 миллиарда долларов, включая ракетную батарею Patriot, одну из самых передовых систем ПВО», – пишет газета.
При этом отмечается, что принятие в Конгрессе законопроекта о расходах, который включает почти 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины, пока не произошло.
«Тем не менее, это был в основном триумфальный визит, тайно спланированный, для г-на Зеленского, бывшего комедийного актера, который был избран с большим перевесом голосов в 2019 году, но чья популярность резко упала до вторжения России. Г-н Зеленский оставался в Киеве даже тогда, когда казалось, что столица вот-вот падет в начале войны, и большинство украинцев быстро отказались от политики, чтобы сплотиться вокруг своего президента», – резюмирует «Нью-Йорк таймс».
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