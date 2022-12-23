«Триумфальный визит»: «Нью-Йорк таймс» о поездке Зеленского в США

23.12.2022  09:33 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, США, Украина


Неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США воодушевил украинцев.«»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Нью-Йорк таймс».

Неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США воодушевил украинцев.«» Об этом, передает корреспондент...

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«Необъявленная поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон в среду подняла моральный дух дома в Украине, где миллионы людей погрузились во тьму и холод от российских ракетных ударов, которые вывели из строя электричество с наступлением зимы.

После нескольких недель тупиковой ситуации на большей части фронта некоторые украинцы заявили в четверг, что они были рады видеть, как многие члены Конгресса во время выступления г-на Зеленского днем ранее скандировали патриотический рефрен «Слава героям!»

Громкий визит был встречен в Украине в основном с гордостью и надеждой на то, что страстные личные обращения их президента будут способствовать поступлению американского оружия и финансовой поддержки», – отмечается в статье.

Издание указывает, что президент Украины остался доволен итогами визита.

«Г-н Зеленский возвращался домой, по крайней мере, с одной ощутимой выгодой: объявленная в среду дополнительная военная помощь в размере 1,8 миллиарда долларов, включая ракетную батарею Patriot, одну из самых передовых систем ПВО», – пишет газета.

При этом отмечается, что принятие в Конгрессе законопроекта о расходах, который включает почти 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины, пока не произошло.

«Тем не менее, это был в основном триумфальный визит, тайно спланированный, для г-на Зеленского, бывшего комедийного актера, который был избран с большим перевесом голосов в 2019 году, но чья популярность резко упала до вторжения России. Г-н Зеленский оставался в Киеве даже тогда, когда казалось, что столица вот-вот падет в начале войны, и большинство украинцев быстро отказались от политики, чтобы сплотиться вокруг своего президента», – резюмирует «Нью-Йорк таймс».

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