«Триумфальный визит»: «Нью-Йорк таймс» о поездке Зеленского в США

Неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США воодушевил украинцев.«»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Нью-Йорк таймс».

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«Необъявленная поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон в среду подняла моральный дух дома в Украине, где миллионы людей погрузились во тьму и холод от российских ракетных ударов, которые вывели из строя электричество с наступлением зимы.

После нескольких недель тупиковой ситуации на большей части фронта некоторые украинцы заявили в четверг, что они были рады видеть, как многие члены Конгресса во время выступления г-на Зеленского днем ранее скандировали патриотический рефрен «Слава героям!»

Громкий визит был встречен в Украине в основном с гордостью и надеждой на то, что страстные личные обращения их президента будут способствовать поступлению американского оружия и финансовой поддержки», – отмечается в статье.