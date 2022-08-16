Трое детей и большая ответственность – жена Усика объяснила причину бегства боксёра из теробороны за кордон

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Новости Украины

Уроженец Крыма, боксер Александр Усик уехал из Украины, потому что «у него трое детей» и «большая ответственность». До этого он пытался мобилизоваться и перечислял деньги на войну.

Об этом в интервью видеоблогу «Киевский торт» заявила жена Усика Екатерина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Екатерины, Усик не захотел расставаться с чемпионскими поясами, которые он мог потерять, если бы не согласился на их защиту.

«Саня пришел даже в военкомат, его послали. Сказали: «Саша, иди». Просто, иди, короче. Он говорит: «Не пойду». Ну, то есть, понимаешь, есть кому воевать. Реально, не берут кого попало. Саня помогал и финансово, однозначно. Без всяких фондов, свои бабки, извини, за правду, полностью. Когда говорят: «Уехал», – да, уехал, потому что у него три ребенка, потому что у него ответственность колоссальная, потому что надо как-то помогать стране, понимаешь, надо как-то жить. Хорошо, остался бы он, забрали бы у него все пояса. Он же не просто так уехал – ему дали две недели: либо ты остаешься, либо ты отдаешь пояса. Окей, Украине нужны победы, Украине нужны великие люди», – заявила Екатерина Усик.

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Ранее «ПолитНавигатор» писал, что позировавший несколько дней с автоматом в рядах «фольксштурма» (киевской теробороны), выступающий за Украину выходец из Крыма, боксёр Александр Усик покинул страну.