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Новости Украины

В Киеве продолжается «охота на ведьм» и задержания местных жителей по подохрению в «диверсионной деятельности».

Как сообщил во время заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, за последнюю неделю в украинской столице задержали троих бедолаг, двое из которых виноваты лишь в том, что на свою беду фотографировали киевский вокзал.

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«В Киеве продолжают выявлять подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной работе. По нашим данным, в течение последней недели задержаны два гражданина Украины, у которых при проверке мобильных телефонов обнаружены фотографии с фиксацией железнодорожной инфраструктуры Киева», – сообщил Громов.

В Шевченковском районе Киева патрульные задержали женщину, у которой в телефоне были обнаружены фото блокпоста.

В Оболонском районе задержан мужчина, у которого обнаружили фото размещения военной техники, позиций Вооруженных сил Украины, и других составляющих сил обороны. Задержанного также обвинили в том, что он якобы совершал звонки на номера с кодом российских операторов связи.

В Днепровском районе патрульные задержали мужчину, который, по данным полицейских информационных баз, якобы причастен к ополчению ДНР.

По словам Громова, после окончания боевых действий в Киевской области уменьшилась активность так называемых «диверсантов» или же лиц, которых киевская охранка выдает за них.

Также чиновник подтвердил факты бессудных казней украинцев, заявив, что «определенная часть диверсантов была уничтожена. Однако не исключено, что другая часть диверсантов перешла в так называемый «спящий режим» и ожидает новых задач от своих московских кураторов».

«Высшее военно-политическое руководство Российской Федерации не изменило стратегическую долгосрочную цель, которая заключается в получении полного контроля над территорией Украины любым способом», – стращает представитель Генштаба ВСУ.