Трофейный украинский бронекатер предложили передать в Севастопольскую детскую флотилию

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Новости Украины

Украинский речной бронекатер «Гюрза-М» на российском буксире привели в бухту Севастополя.

Трофейное судно для военных задач в море не годится, но может продолжить службу как учебное, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео транспортировки катера по бухте Южная показал «Морской канал». Судно на плаву и двигается своим ходом.

«Этот катер предназначен, чтобы на речках и лиманах ловить браконьеров и контрабандистов, – пояснил капитан 1 ранга, эксперт института стран СНГ Сергей Горбачев. – Хорош в дельте Дуная и на одесских плёсах. Я бы его отдал в Севастопольскую детскую флотилию. Кажется, в этом году ей исполняется 55 лет».