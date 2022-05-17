Трофейный украинский бронекатер предложили передать в Севастопольскую детскую флотилию

17.05.2022  20:58 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинский речной бронекатер «Гюрза-М» на российском буксире привели в бухту Севастополя.

Трофейное судно для военных задач в море не годится, но может продолжить службу как учебное, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский речной бронекатер «Гюрза-М» на российском буксире привели в бухту Севастополя. Трофейное судно для...

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Видео транспортировки катера по бухте Южная показал «Морской канал». Судно на плаву и двигается своим ходом.

«Этот катер предназначен, чтобы на речках и лиманах ловить браконьеров и контрабандистов, – пояснил капитан 1 ранга, эксперт института стран СНГ Сергей Горбачев. – Хорош в дельте Дуная и на одесских плёсах. Я бы его отдал в Севастопольскую детскую флотилию. Кажется, в этом году ей исполняется 55 лет».

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