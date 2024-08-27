«Трохи. Тильки для себе»: военные запасы Украины строго засекречены

Елена Острякова.  
27.08.2024 14:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина держит в строгом секрете объем полученной от Запада военной помощи, поэтому предсказать, чем она ответит на недавние обстрелы, невозможно.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина держит в строгом секрете объем полученной от Запада военной помощи, поэтому предсказать, чем...

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«Наличие или отсутствие сюрпризов зависит от наличия или отсутствия сил для этих сюрпризов. А объем украинских резервов — это тайна. Никто про них не знает ничего. Сколько у них в запасе еще есть бригад, которые могут быть теми самыми сюрпризами? Неизвестно. Сколько у них в запасе ракет, тоже неизвестно. Может быть много, а может быть мало. Мы не знаем ничего. Поэтому, как можно судить о том, будут ли сюрпризы и какого масштаба они будут, если изначальная цифра неизвестна», – сказал Кох.

Сегодня американское издание «Политико» написало, что Украина передаст США потенциальные цели в России для ударов ракетами ATACMS.

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