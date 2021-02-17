Троллинг Лукашенко Вильнюсом оборачивается гибелью литовских портов

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты. В 2021-2023 годы через российские порты на Балтике будет перевалено 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусская сторона планирует заключить договоры с операторами терминалов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге. Предполагается, что действие соглашения будет рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

От принятого решения пострадает прежде всего литовский порт в Клайпеде, который переваливает в год 40 млн тонн, из которых 4-6 млн тонн приходится на нефтепродукты из Белоруссии. Только за 9 месяцев 2020-го литовская сторона получила за перевалку 23,7 миллиона евро.

«Вперед к зеленому будущему – через Латвию не идет уголь, а через Литву не идет нефть – все зеленеет», – с иронией заявил Baltnews главный редактор портала “Геоэнергетика.ru” Борис Марцинкевич.

За пять лет падение грузооборота в латышских портах Рига и Вентспилс составило примерно 35%, железная дорога сократила перевозки в 2,5 раза.

Окончательный удар по клайпедскому порту нанесет отказ Белоруссии от перевалки калийных удобрений.

«Сейчас все будет зависеть от того, когда наши терминалы будут готовы под перевалку минеральных удобрений. Я не думаю, что там суровые контрактные обязательства, чтобы не перейти на новое предложение», – сказал Марцинкевич.

Однако перевод перевалки белорусских удобрений в российские порты осложняется тем, что 30% акций терминала насыпных грузов контролируется белорусами.