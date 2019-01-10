«Труба для Украины будет выключена» – Ганапольский пугает Киев литовским сценарием

10.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Как только газопровод «Северный поток-2» будет построен, Россия отключит транзит через Украину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший российский журналист, телеведущий Матвей Ганапольский, получивший украинское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам перебежчика, аналогичная ситуация уже произошла на днях с Латвией и транзитом газа в российский Калининград.

«Рассказываю, что произошло три дня назад. Путин заявил, и это правда, что в Калининграде построен в порту пирс, который принимает сжиженный газ. И Россия теперь в Калининград отправляет суда со сжиженным газом. В тот же день, когда первый корабль пришел туда, был отключен трубопровод, который идет в Литве. Наглухо, выключили и все», – рассказал журналист.

«Нет никакого сомнения, что когда заработает «Северный поток-2», в этот же день будет выключена газовая труба, которая идет [через Украину]. И что бы мы там ни говорили, что бы ни говорила Меркель, как бы и что они ни говорили, это не будет иметь никакого значения. Труба будет выключена», – заявил Ганапольский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что без транзита российского газа украинская ГТС превратится в музейный экспонат.