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Британская The Guardian касается в своем материале свежего требования американцев к Украине, всплывшего на состоявшихся в минувшие выходные очередном раунде переговоров в Вашингтоне по ресурсной сделке. Теперь США требуют от Украины контроля над ключевым газопроводом с российским газом. В Киеве это назвали «колониальным вымогательством».

«Американские и украинские чиновники встретились в пятницу, чтобы обсудить предложения Белого дома по сделке с полезными ископаемыми. Последний американский проект более «максималистский», чем первоначальный февральский вариант, который предлагал передать Вашингтону редкие металлы, а также нефть и газ на сумму 500 миллиардов долларов. Со ссылкой на источник, близкий к переговорам, агентство Reuters сообщило, что последний документ включает требование о том, чтобы Международная финансовая корпорация развития правительства США (DFC) взяла под контроль газопровод. Он проходит от города Суджа на западе России до украинского города Ужгород, расположенного на расстоянии 1200 км на границе с ЕС и Словакией», – говорится в материале.

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Построенный в советские времена, этот трубопровод является ключевым элементом национальной инфраструктуры и одним из основных энергетических маршрутов транзита в Европу, отмечает издание.

Газета напоминает, что 1 января Украина прекратила поставки газа, когда истек срок действия ее пятилетнего контракта с российским «Газпромjv». Ранее обе страны получали сотни миллионов евро за транзит, в том числе во время военного конфликта.

Владимир Ланда, старший экономист киевского аналитического «Центра экономической стратегии», заявил в комментарии изданию, что американцы хотят получить «все, что только можно». По его мнению, их агрессивные требования «колониального типа» имеют мало шансов быть принятыми Киевом.

Со своей стороны, министерство финансов США подтвердило, что ведутся «технические» переговоры. Украина наняла для защиты своих интересов американскую адвокатскую контору Hogan Lovells.