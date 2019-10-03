03.10.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Политика, Украина
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Трубадур майдана и Бандеры записал балладу с намёком на казнь Зеленского

Волна протестов, связанных с подписанием Украиной формулы Штайнмайера, докатилась и до бандеровской интеллигенции.

Украинский музыкант Сергей Файфура, получивший известность благодаря своим желто-синим усам, посвятил новой «зраде» композицию «Русские берёзы» – давая понять, что именно на этих деревьях может быть повешен Владимир Зеленский и его окружение, которых националисты обвиняют в предательстве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы бумаги подписали, / А мой народ будто продали. / Соглашения, Минские соглашения / На капитуляцию так похожи.

Не верю в вашу чистоту, / Я помолюсь и не прощу. / За память павших и свою/ Я на майдане снова стою.

Берёзы, русские берёзы, / Вы стали нам ещё дороже», – поёт Файфура.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Файфура записал не менее пронзительный шлягер, где с горечью признаёт, что разрекламированный властями безвиз лишь спровоцировал отток за границу заробитчан, отправившихся «мыть задницы дедам в Европе».

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