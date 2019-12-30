Трубоукладчики «Северного потока-2» покинули Балтику

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые раньше работали на проекте “Северный поток – 2”, после того, как США наложили санкции на проект, покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает ТАСС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам”, – сообщили в компании.

Как сообщал ПолитНавигатор, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”. США дали подрядчикам “Северного потока-2” месяц на свертывание работ. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, что прокладывает трубы для “Северного потока – 2”, приостановила работы и отозвала судна, задействованные в проекте.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что рассчитывает на запуск “Северного потока – 2” не ранее конца 2020 года.