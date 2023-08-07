Трудная задача жить своим умом. Почему получилось у БРИКС, а не Украины

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Совсем скоро в южноафриканском Йоханнесбурге откроется этапный саммит межстранового обьединения БРИКС, состоящего сегодня из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России.

При этом у дверей организации стоит немалая очередь из желающих к ней присоединиться. Это Египет, Алжир, Венесуэла, Эфиопия, Бангладеш – уже больше десятка стран.

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Статистика Всемирного банка свидетельствует: в минувшем году сразу четыре страны-основателя БРИКС вошли в ТОП-10 крупнейших экономик мира. Это Китай (прошлогодний ВВП ППС 30,3 трлн долларов или первое место в мире), Индия (11,9 трлн долларов и 3-е место). На пятом месте Россия с 5,3 трлн ВВП, а на восьмом – Бразилия, у которой ВВП по ППС составляет 3,8 трлн долларов.

Таким образом, БРИКС почти на 3 триллиона долларов обгоняет группу G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада) по совокупному ВВП по паритету покупательной способности.

За этими сухими цифрами – то обстоятельство, что по своему экономическому весу и потенциалу роста БРИКС уже сегодня претендует на первое место среди международных объединений такого рода.

Основная проблема БРИКС, тормозящая его рост, – это противоречие между явно возросшими масштабами и амбициями, и сохранившийся первоначальный характер клуба по интересам, без формализованных правил и работающих институтов. Задачей саммита в ЮАР как раз и является создание условий для решения этого противоречия.

Среди амбициозных задач, к которым постепенно подбирается БРИКС на базе уже достигнутого, – создание общей валютной зоны и единой валюты в качестве альтернативы доллару и доминированию МВФ.

За этот проект активно «топит» Бразилия, президент которой Лула да Силва недавно высказался в том духе, что «Зачем Бразилии нужен доллар для торговли с Китаем?». Да и в целом, по его словам, «Банк БРИКС существует для того, чтобы помогать спасать страны, а не топить их, как это часто делает МВФ».

Правда, вопрос о единой валюте пока что вызывает разногласия – его не готова поддержать Индия.

Зато удачно преодолено разногласие насчет приема в объединение новых членов, на чем активно спекулировал Запад в надежде внести раскол в ряды перспективного конкурента своей гегемонии.

Ранее возражавшая против расширения Индия теперь официально сняла свои возражения, так что процесс открыт, и совсем скоро мы станем свидетелями появления мощного блока незападных стран, претендующего на экономическое первенство.

Опасения стран Запада о том, что БРИКС станет не только экономическим, но и политическим противовесом США, ЕС и G7 – подпитываются тем фактом, что ни один нынешний член БРИКС не присоединился ни к одной резолюции, осуждающей Россию в вопросах украинского кризиса.

Как известно, Украина не стремится стать членом БРИКС и громко декларирует свой безальтернативный евроатлантический выбор – в пользу ЕС и НАТО. Более того, этот выбор закреплен на Украине в ее конституции. С 2014 года страна является сырьевой периферией ЕС, связанной с метрополией навязанным ей кабальным соглашением об ассоциации и зоне свободной торговли.

Увы, эта свободная торговля работает только в одном направлении – из ЕС на Украину. Путь же в обратную сторону представляет собой поле с большим количеством препятствий в виде ограничительных квот, дорогостоящих стандартов и регламентов, часто неподъемных для украинских производителей.

Даже сейчас, во время войны, когда коллективный Запад вроде бы на словах всецело поддерживает Украину, в реальности на практике действует принцип «Дружба дружбой, а денежки врозь». ЕС наглухо отгородился от украинского аграрного экспорта забором запретов и в преддверии истечения срока их действия открыто говорит о том, что снимать эмбарго не намерен.

Такая вот «европейская солидарность». Как и предостерегали изначально критики этого соглашения, среди которых был и нынешний председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Неудивительно, что такое положение дел прямо отражается и в цифрах экономических показателей страны.

«Украина, руководство которой годами вымаливает членство в ЕС и демонстрирует Западу полную покорность, занимает по паритету покупательной способности в этом рейтинге только 50-е место. ВВП Украины по паритету покупательной способности в 2022 году составил 448,5 млрд долларов», – пишет Медведчук.

По другому показателю Всемирного банка, в 2022 году Украина занимает 59-е место. В прошлом году ВВП Украины снизился со 199,77 млрд долларов до 160,5 млрд долларов – продолжает лидер движения, указывая на то, что сравнение этих «успехов» Украины с обложенной запанными санкциями Россией – не в пользу Киева. Российская Федерация за 2022 год под давлением американо-европейских санкций увеличила свой ВВП с 1,84 трлн долларов до 2,24 трлн долларов, и теперь экономика РФ в 14 раз превышает объем украинской.

Эта история о том, что за все в нашей жизни нужно платить. Оторванные от матчасти, неподкрепленные расчетами и часто прямо противоречащие реальным торговым связям украинских производителей мечты взрослых инфантилов пролезть без очереди в еврорай – не исключение.

Изменив завету своего литературного классика, советовавшего соплеменникам «искать свой шлях широкий», киевские заправилы свернули украинскую повозку на безальтернативную узкоколейку навязанных извне правил и стандартов, превратив страну в плане экономической политики, в своего рода фуникулер. Как известно, маневрировать, меняя курс по своему усмотрению, в нем невозможно – траектория движения и конечный пункт прибытия совершенно не зависят от воли человека, сидящего за рулем.

Между тем, все тот же Медведчук пишет:

«Россия, Китай, Индия, Бразилия и масса других стран ищут свой путь и экономические модели, которые могут противоречить западным методичкам, но не противоречат их национальным интересам, интересам их народов. И результат налицо: они стали богаче, сильнее и влиятельнее».

Увы, это понимание так и остается пока что эксклюзивным достоянием украинского оппозиционера. Украинские же власти продолжают «победное» шествие в никуда под бравурные марши.