Трудный выбор Приднестровья

Продолжают сгущаться тучи над Приднестровьем и всей территорией бывшей Молдавской ССР. В ряде СМИ была опубликована информация со ссылкой на министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, что эта «нейтральная» страна предоставит свой военный аэродром в Маркулештах для американских самолётов F-16, которые будут участвовать в войне против вооружённых сил России, а возможно – наносить удары вглубь российской территории. Телеведущий Владимир Соловьёв и ряд других российских военных аналитиков заявили, что в этом случае у российской армии не останется иного выхода, кроме нанесения удара по этому аэропорту, вслед за чем может начаться полномасштабная атака Молдовы и Украины против Приднестровья.

Впрочем, министерство обороны Молдовы в специальном сообщении поспешило опровергнуть данные и о размещении F-16 в Маркулештах, и о подготовке украинских солдат для вторжения в Приднестровье.

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«Мы категорически опровергаем эту ложную информацию, цель которой – посеять страх в обществе. Мы просим граждан быть бдительными и получать информацию только из официальных источников», – говорится в официальном комментарии Минобороны РМ.

Между тем, о том, что именно Молдове уготовлена участь стать следующей жертвой на алтаре геополитического противоборства великих держав, говорили такие разные люди, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

А в конце прошлого года сначала президент Майя Санду заявила, что «Россия, используя Приднестровье, попытается весной дестабилизировать Молдову», а затем глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ сказал о грядущей войне с Россией как о самом собой разумеющемся.

«Вопрос не в том, осуществит ли РФ новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: будь то в начале года – в январе, феврале или позже – в марте, апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Это реальный и очень высокий риск», – заявил глава СИБ Молдовы.

Целенаправленно подбрасывают хворост в разгорающийся огонь и молдавские радикалы, в частности, два ветерана молдавской политики – Оазу Нантой и Анатолий Цэрану. Первый, являясь депутатом парламента от партии Санду «Действие и солидарность», заявил в одной из передач, что приднестровский конфликт нельзя решить путём переговоров «ни в формате 5+2, ни в формате 33+33, ни даже в формате 1+1». Он намекнул, что единственным средством «разрубить приднестровский узел» является военное подавление «тираспольского режима».

В свою очередь, Анатолий Цэрану, бывший посол Молдовы в Российской Федерации в начале 90-х годов, а ныне активно выступающий за присоединение к Румынии и вхождение в НАТО, призвал официальный Кишинёв «воспользоваться моментом ослабления России» и «проводить активную политику на левобережном направлении».

В действительности Приднестровье ещё никогда не находилось в такой зависимости от Молдовы, как с апреля 2022 года, когда стало ясно, что продвижение российских войск на одесском направлении в рамках СВО пробуксовывает. Именно тогда высшие должностные лица Украины перестали скрывать свои намерения атаковать мятежную республику на Днестре, дабы получить солидный обменный фонд и доступ к складам бывшей 14-й армии в Колбасной. По мнению многих экспертов, обретение контроля над военными арсеналами может серьёзно склонить чашу весов на сторону ВСУ.

Многие горячие головы как в Киеве, так и в Кишинёве, воодушевил успех Азербайджана по ликвидации Нагорно-Карабахской Республики в сентябре прошлого года. Некоторые считают, что точно так же, легко и непринуждённо, можно будет расправиться и с Приднестровьем. А неудачи ВСУ последних недель сеют в головах киевских военных и политиков мысль о реванше, идеальным местом для которого станет республика на Днестре, находящаяся в глубоком украинском тылу. Вот, например, мнение украинского политолога Виктора Небоженко:

«Если Россия начнет наступление на фронте и продвинется хотя бы на 40 километров, запоминайте эту цифру, то это именно те 40 километров, которые составляют ширину Приднестровья. Украина вместе с Румынией должны немедленно начать освобождение от оккупационных войск России. А Приднестровье, даже в отличие от Крыма, – это настолько древняя символическая удача России, что его потеря сразу поставит перед средним классом России очень простой вопрос – а в чем же его сила, если он не сумел захватить Украину, в чем же сила Путина, если он не может отбить Крым и теперь потерял Приднестровье. Это очень важно для российского имперского менталитета – слабый царь хуже царя-вора».

Следует отметить, что для Молдовы необходимо решить конфликт на Днестре как можно скорее, в противном случае это крайне негативно скажется на продолжающихся переговорах с Евросоюзом о вступлении. Это хорошо понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Бухаресте. Как и то, что сегодня у Москвы практически нет возможностей противостоять нападению на Приднестровье, если оно произойдёт с двух сторон при активной помощи НАТО. И вряд ли российская армия в этой ситуации будет использовать ядерное оружие, чтобы расчистить территорию для сухопутных войск, как предлагает публицист Юрий Баранчик. В этом случае зона заражения неизбежно затронет и территорию Приднестровья, подвернув смертельному риску тех, кого эта операция призвана защитить.

Сегодня многое зависит от доброй воли Кишинёва, и это спасает ситуацию от сползания в пропасть. Молдавское общество, в отличие от украинского, не готово к жертвами ради «реинтеграции», тем более понимая, что ответ со стороны России, в той или иной форме, всё равно будет. Идея силового решения приднестровского конфликта непопулярна среди граждан Молдовы. И руководству Молдовы во главе с Майей Санду приходится считаться с этими доминирующими среди молдаван настроениями, возможно, вопреки её собственному желанию.

Кроме того, в условиях надёжного украинского тыла и удалённости линии фронта, не исчерпан ресурс несилового принуждения Приднестровья к реинтеграции. Тем более в условиях, когда тираспольское руководство проявляет лояльность и сговорчивость: начиная с октября прошлого года, через территорию непризнанной республики осуществляется транзит украинского зерна и грузов для нужд ВСУ.

В условиях ограниченных возможностей России, как в военной, так и в дипломатической сфере, западные посланники вряд ли будут сидеть сложа руки. Представители США и ЕС могут затрясти деньгами перед приднестровскими руководителями и предпринимателями, пообещав инвестиции в производственные мощности и дорожную инфраструктуру (естественно, это будет блефом, но обман обнаружится намного позже, когда ничего нельзя будет отмотать назад). В обмен они захотят, например, блокировку российских телеканалов или либерализацию деятельности прозападных НПО на территории ПМР. Компания «Шериф» через лояльных депутатов Верховного Совета способна протащить любой законодательный акт, а президент Вадим Красносельский его подпишет.

У Приднестровья сегодня только две возможности. Либо, сжав зубы, терпеливо ждать, пока ВС РФ дойдут до Днестра (однако, можно и не дождаться). При этом любая фиксация постоянной границы либо «корейской» линии разграничения – это карт-бланш врагу на зачистку всех несогласных на противоположной стороне, и в частности, на обоих берегах Днестра, включая и Гагаузию.

Есть и второй вариант – он куда менее популярен и в Тирасполе, и в Кишинёве, и в Москве. А именно активное вхождение в общемолдавское политическое поле, объединение усилий с адекватными силами внутри Молдовы и совместное изменение внешнеполитического курса Кишинёва. Как ни прискорбно это осознавать, но ещё несколько лет назад подобный процесс можно было осуществить на гораздо более выгодных для Приднестровья условиях и с гораздо меньшими издержками, но в Тирасполе решили иначе. Время оказалось упущенным, а неудачи в ходе СВО в летне-осенний период 2022 года сделали ситуацию близкой к критической.

Однако нынешний опыт Гагаузии демонстрирует, что никакие соглашения с Молдовой не являются надёжными: Конституционный суд Молдовы может отменить любое соглашение или интерпретировать его в нужном ключе. Выбор не велик. Ключ в руках тех, от чьей решительности зависит успешное завершение специальной военной операции.