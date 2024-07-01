Трухан: Белоруссию втягивать в войну не будут

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Воинственная риторика белорусского руководства не имеет ничего общего с планированием Минобороны РФ в отношении Белоруссии, однако в любом случае у Москвы есть средства поражения, достаточные для защиты границы без переброски войск.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы при необходимости будем использовать территорию Белоруссии в оперативном плане так, как нам это понадобится. Заделы для этого все есть, и всё, что надо, сделано. Просто, потом начинается вот это – вынудить Россию перебросить войска на защиту Белоруссии. Это глупости, ну, развернётся ударная группировка – ё..нут по ней чем-то таким взрывоопасным, там особенно рядом Чернобыль – особо волноваться не о чем», – сказал Трухан.

Он добавил, что втягивать Белоруссию в войну – не лучшая идея.

«Потому что это сразу поднимает уровень конфликта с локальной войны – на региональную, на войну коалиций государств. Вот это – Белоруссию втянут в войну, и тут же в войну вступит Польша – тоже дурь, потому что там, грубо говоря, ни НАТО не пристегнёшь, ни Устав этот Североатлантического альянса, ничего. То есть идут эти разговоры, они тренируются, у них вечно Родина в опасности, Лукашенко её стережёт в одну каску», – добавил эксперт.