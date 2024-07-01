Трухан: Белоруссию втягивать в войну не будут

Максим Столяров.  
01.07.2024 17:17
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Воинственная риторика белорусского руководства не имеет ничего общего с планированием Минобороны РФ в отношении Белоруссии, однако в любом случае у Москвы есть средства поражения, достаточные для защиты границы без переброски войск.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воинственная риторика белорусского руководства не имеет ничего общего с планированием Минобороны РФ в отношении...

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«Мы при необходимости будем использовать территорию Белоруссии в оперативном плане так, как нам это понадобится. Заделы для этого все есть, и всё, что надо, сделано. Просто, потом начинается вот это – вынудить Россию перебросить войска на защиту Белоруссии. Это глупости, ну, развернётся ударная группировка – ё..нут по ней чем-то таким взрывоопасным, там особенно рядом Чернобыль – особо волноваться не о чем», – сказал Трухан.

Он добавил, что втягивать Белоруссию в войну – не лучшая идея.

«Потому что это сразу поднимает уровень конфликта с локальной войны – на региональную, на войну коалиций государств. Вот это – Белоруссию втянут в войну, и тут же в войну вступит Польша – тоже дурь, потому что там, грубо говоря, ни НАТО не пристегнёшь, ни Устав этот Североатлантического альянса, ничего. То есть идут эти разговоры, они тренируются, у них вечно Родина в опасности, Лукашенко её стережёт в одну каску», – добавил эксперт.

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