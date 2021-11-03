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03.11.2021 11:32 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Трухан: «Белорусские чиновники просят Россию об оккупации»

Белорусские чиновники якобы уже начали зондировать почву на предмет того, чтобы сохранить свои должности...

Белорусские чиновники якобы уже начали зондировать почву на предмет того, чтобы сохранить свои должности после интеграции с Россией.

С таким утверждением, ссылаясь на некие источники, в эфире интернет-канала PolitWera выступил военный эксперт, полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, они понимают, что без Лукашенко их будущее весьма туманно, поэтому пытаются получить для себя гарантии от представителей России.

«Чиновники очень хорошо проотвечались перед своими гражданами. И милиция, и так далее. Куда им-то бежать, в Россию? А если будет змагарский переворот или какой-либо еще. И стали сейчас в ситуации, что пока Лукашенко, они его боятся, а когда Лукашенко не будет, что дальше?», – сказал Трухан.

«И мне говорили люди, один из моих корреспондентов говорил, который работает в федеральном органе исполнительной власти, что белорусские коллеги уже начинают аккуратно прощупывать эту тематику, когда же вы нас, сука, оккупируете? Наши говорят: «Б..дь, окстись, не надо мне это в пятницу вечером говорить, я водки не попью, мне будут потом всю ночь страхи мерещиться». Они уже начинают эти запросы, это уже есть. Это то закулисье, которое не попадет на «SB Сегодня» (белорусское СМИ)», – утверждает эксперт.

«И здесь возникает вопрос, что сейчас они чувствуют себя в безопасности почему? Они к Лукашенко привыкли, знают, какими словами сформулировать, какое полупопие сначала чмокнуть и сколько раз сказать «Ку» перед портретом. А за все остальное они спокойны, потому что есть вооруженные силы Российской Федерации и белорусскому офицеру уже не надо никуда ехать, он сможет медали зарабатывать у себя. У них есть эта защита. Когда они почувствуют, что эта защита снята, тогда начнется очень интересное», – заявил Трухан.

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