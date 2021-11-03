Трухан: «Белорусские чиновники просят Россию об оккупации»

03.11.2021 11:32 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Белорусские чиновники якобы уже начали зондировать почву на предмет того, чтобы сохранить свои должности после интеграции с Россией.

С таким утверждением, ссылаясь на некие источники, в эфире интернет-канала PolitWera выступил военный эксперт, полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, они понимают, что без Лукашенко их будущее весьма туманно, поэтому пытаются получить для себя гарантии от представителей России.

«Чиновники очень хорошо проотвечались перед своими гражданами. И милиция, и так далее. Куда им-то бежать, в Россию? А если будет змагарский переворот или какой-либо еще. И стали сейчас в ситуации, что пока Лукашенко, они его боятся, а когда Лукашенко не будет, что дальше?», – сказал Трухан.

«И мне говорили люди, один из моих корреспондентов говорил, который работает в федеральном органе исполнительной власти, что белорусские коллеги уже начинают аккуратно прощупывать эту тематику, когда же вы нас, сука, оккупируете? Наши говорят: «Б..дь, окстись, не надо мне это в пятницу вечером говорить, я водки не попью, мне будут потом всю ночь страхи мерещиться». Они уже начинают эти запросы, это уже есть. Это то закулисье, которое не попадет на «SB Сегодня» (белорусское СМИ)», – утверждает эксперт.

«И здесь возникает вопрос, что сейчас они чувствуют себя в безопасности почему? Они к Лукашенко привыкли, знают, какими словами сформулировать, какое полупопие сначала чмокнуть и сколько раз сказать «Ку» перед портретом. А за все остальное они спокойны, потому что есть вооруженные силы Российской Федерации и белорусскому офицеру уже не надо никуда ехать, он сможет медали зарабатывать у себя. У них есть эта защита. Когда они почувствуют, что эта защита снята, тогда начнется очень интересное», – заявил Трухан.