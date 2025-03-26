Для Украины будут серьезные последствия, если она нарушит энергетическое перемирие. Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трухан объяснил, что Дональду Трампу сейчас тоже необходимо перемирие, поэтому Вашингтон будет давить на Киев, и в этой ситуации важно показать, кто настоящий агрессор.

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«Ни в чём мы себя не ограничили. Давайте успокоимся. Это вопрос из серии «Дай долбо*бу проявить себя». Они бьют, для чего они достигают успеха? Даже та же самая нефтебаза, в итоге там оказалось пять резервуаров, это вообще ни о чем. Понимаешь, потому что, собственно говоря, эти удары они фатальные, шокирующие только на украинских телеграм-каналах. Я Орловскую нефтебазу видел за несколько часов до налёта. И видел потом после налёта. Ну просто мы мимо ездим. Поэтому на самом деле это никакого серьёзного ущерба не наносит. Это у нас только вой стоит: вот, пропустили один беспилотник из двухсот с лишним. Ограниченный очень ущерб. Если бы у нас ПВО пропускало столько, сколько украинская пропускает каждую ночь, вот тогда было почем разговаривать», – сказал полковник.