Трухан хорохорится: На Украине развал системы управления. Их дроны нам не страшны

Максим Столяров.  
26.03.2025 11:55
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины будут серьезные последствия, если она нарушит энергетическое перемирие. Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трухан объяснил, что Дональду Трампу сейчас тоже необходимо перемирие, поэтому Вашингтон будет давить на Киев, и в этой ситуации важно показать, кто настоящий агрессор.


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«Ни в чём мы себя не ограничили. Давайте успокоимся. Это вопрос из серии «Дай долбо*бу проявить себя». Они бьют, для чего они достигают успеха? Даже та же самая нефтебаза, в итоге там оказалось пять резервуаров, это вообще ни о чем. Понимаешь, потому что, собственно говоря, эти удары они фатальные, шокирующие только на украинских телеграм-каналах. Я Орловскую нефтебазу видел за несколько часов до налёта. И видел потом после налёта. Ну просто мы мимо ездим.

Поэтому на самом деле это никакого серьёзного ущерба не наносит. Это у нас только вой стоит: вот, пропустили один беспилотник из двухсот с лишним. Ограниченный очень ущерб. Если бы у нас ПВО пропускало столько, сколько украинская пропускает каждую ночь, вот тогда было почем разговаривать», – сказал полковник.

«Но при этом это демонстрирует отсутствие договороспособности украинской стороны и дает возможность нашим говорить американцам: «Ну хорошо, вы гарантируете, что украинцы будут соблюдать?» – «Да, гарантируем» – «Где?» Это уже идут политические игры, которые в том числе включены у Министерства обороны, как у федерального органа исполнительной власти, имеющего самостоятельную службу информации, обладающую сведениями.

И здесь сейчас будут прокачиваться варианты, каким образом США могут повлиять на Зеленского. А Зеленский может повлиять на своих нациков? Вот это тоже не факт. Потому что там еще раз, там развал системы управления», – подытожил экперт.

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