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Украинское командование старается исправить поражение в Курской области, забрасывая в мясорубку всё больше и больше престарелого пушечного мяса.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два с половиной месяца ВСУ только на Курском направлении потеряли около 25 тысяч человек. Это же ужас», – сказала ведущая, и попросила прокомментировать.

«Это серьезные потери. Вопрос заключается в том, что потери должны соотноситься с успехами, либо с неудачами. Потери сами по себе должны быть не просто так. Если мы теряем такое количество людей, но достигаем успеха, они могут оцениваться как приемлемые. Это говорит, в первую очередь, что там ведутся боевые действия очень высокой интенсивности. С непрерывным пополнением личных составов со стороны противника, с нанесением нашими ударов по войсковым оперативным тылам», – сказал Трухан.

«Они вводят туда как и мясо, это люди возрастные, которые уже не пригодны для целенаправленного долгого обучения. Их задача – завалить мясом. Но они, в том числе туда вводят и боеспособные воинские формирования, которые действительно являются подготовленными, и которые они могли бы применить на других участках фронта более эффективно. Потому что там у них не только оперативно, там у них уже и тактический тупик. Наши никуда не торопятся там в этом плане. Свинорез открылся, свинорез работает. С этим, кстати, связана и проблема снижения призывного возраста. Молодых людей можно использовать более эффективно, направляя их на многомесячную подготовку. С этим тоже момент связан, в этом плане. Это не то, что они там весь молодняк убить хотят. Чем моложе товарищ, тем проще ему голову дурить. Поэтому рано или поздно они придут к снижению возраста мобилизации. Это неизбежно», – подытожил эксперт.