Трухан объяснил, почему применение армии Белоруссии в СВО недопустимо

Максим Столяров.  
03.09.2024 10:16
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Белорусская армия не собирается заходить на территорию Украины и принимать участие в СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белорусская армия воевать не собирается. Если её вынудят, ну это второй вопрос. Лукашенко на днях опять заявил, что ни один белорусский солдат за пределами Белоруссии не будет. Поэтому хотите рассматривать белорусскую армию, можете рассмотреть армию Гондураса, еще кого-нибудь. Какое это отношение имеет к СВО? В оперативном плане территории Белоруссии мы использовали и будем использовать. Но это наша история», – подчеркнул Трухан.

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Белорусская армия не собирается заходить на территорию Украины и принимать участие в СВО. Об...


«И честно говоря, даже с военно-стратегической точки зрения, введение Беларуси в войну – оно нецелесообразно. Потому что это – на минуточку – может развязать руки на введение Польши в этот конфликт. Тут надо же все моменты рассматривать.

Сейчас все пытаются удержать этот конфликт – и мы, и Запад в состоянии локальной войны. Мы пытаемся удержать состояние локальной войны, не поднимая ее на региональный уровень. Вот и всё. А для того, чтобы удержать в этом состоянии, применение белорусских вооружённых сил недопустимо. Интересно. А для нас эта локализация важна именно с точки зрения того, чтобы не подключились другие страны?» – добавил полковник.

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