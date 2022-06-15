Трухан раскрыл бизнес-схему Зеленского и Запада на трупах теробороны

Новости Украины

Пока украинскую тероборону «перемалывают в мелкий фарш» на фронтах, Киев выстраивает на их крови бизнес-отношения с Западным миром.

Об этом эфире «YouTube»-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркивает, что вместо того, чтобы стремиться к разрешению конфликта, Украина предпочитает выпрашивать у Европы списанное вооружение.

«У Украины только один выход: «Поставьте нам еще больше оружия». Но вопрос заключается в другом: когда они (западноевропейские партнеры – ред.) поставят весь этот хлам – демонстрационные образцы и то, что пошло под списание, – начнут ли поставлять то, что у них свежее? Сейчас французы могут подставиться со снарядами, которые они «уничтожили». Тут вопросов больше чем ответов. И они (киевские власти – ред.) просят эти поставки, и будут пытаться давить на жалость для того, чтобы им это все поставляли. А там сейчас черный рынок оружия непредсказуемо оживился. Там понятно, почему Зеленскому нужно, чтобы пароходы ходили без досмотра со стороны РФ. Идет пароходик без досмотра, кто знает, что он там везет – зерно или «Джавелины», которые якобы были уничтожены «Калибрами»?», – отметил Трухан.

Эксперт отмечает, что параллельно плодотворным торгам военной техникой, на линии разграничения ВФУ несут большие людские потери.

«Сейчас на этом товаре начнет наживаться ЦРУ, которое любит крышевать поставки оружия, наркотиков. Там же ребята тоже творчески подходят к своим обязанностям. Там – все хорошо. Нехорошо только у тех балбесов из теробороны, которых сейчас в мелкий фарш перемалывают. Оперативного значения удержания рубежей, где они сейчас торчат, никакого не имеют. Всем ясно, что там всех порубят на мелкий фарш. Наши стоят, методично долбят. Это все – просто бизнес украинского правительства на крови», – констатировал полковник.