Трухан: «РФ украинцам подложила под ж..пу колючку на случай атаки Приднестровья»

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В случае атаки ВСУ на Приднестровье, у ВС РФ есть все силы и средства для моментальной блокировки одесского порта и всей акватории, и не только, – иначе Киев бы давно предпринял такую попытку.

Об этом на канале «Изолента live» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту озвучили вопрос: «в случае конфликта в Приднестровье, будет ли возможность зайти с моря в Одессу или перекрыть её порт?»

«Понадобится – перекроем. Проблемы никакой в этом нет. Грубо говоря, порт находится под огневым контролем, пока эпизодическим, сейчас там же оттуда все посваливали. После того, как выяснили цели, выяснили суда, на которых всё это проводится, уточнено (не буду говорить, какими методами), нанесены удары, всё хорошо. Полная блокировка порта в настоящий момент, видимо, нецелесообразна. Потому что, если заходить там какой-то десант даже проводить…это очень эвентуально. Нам может понадобиться свободная акватория, блокировать довольно легко это всё, силы и средства для этого есть, но пока не считают нужным», – ответил Трухан.

«И я думаю, что такой ответ будет вряд ли, если они там что-то активизируют Приднестровье. Что-то – наши им там какую-то колючку под ж..пу подложили, потому что могли бы – уже бы сделали»,– добавил полковник.