Трухан: Запад доиграется с Украиной до применения РСМД по Европе

Говоря о военно-техническом ответе на удар американской ракетой по пляжу в Севастополе, российское руководство имело в виду, в том числе, и возвращение к средствам поражения средней и малой дальности в диапазоне всего европейского континента.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военно-технический ответ – пожалуйста, выступление Путина, он по факту дал старт тому, что есть и без этого, но сейчас начали говорить открыто – производству и постановке на боевое дежурство и использование ракет средней и меньшей дальности. Возможно, вернётся комплекс, который уже разработан, готов, у нас даже есть, где его попробовать. Пожалуйста, вот она Украина. Это тоже военно-технический ответ. Если до этого мы полагали себя связанными обязательствами договора об ограничении ракет СМД от 500 до 5000 км, то сейчас мы говорим – до свидания, ребята. Смысл заключается в том, что – да, у нас есть ракеты, которые летают и подальше, но это уже стратегические ракеты со своей спецификой. Мы сейчас возвращаем класс вооружения, который наиболее опасный для Европы», – сказал Трухан.

«Дело не в дальности, а в профиле полёта. Межконтинентальные баллистические ракеты имеют свой профиль полёта, и не всегда ими можно стрелять вблизи себя, не всегда это выгодно, плюс мощности заряда. А мы возвращаем класс вооружения наземного базирования, который ставит под удар всю европейскую часть до Лиссабона, поэтому вокруг них весь сыр-бор и возникал. У нас такие ракеты есть, они разработаны в семействе носителей для комплексов «Искандер», есть свой комплекс ракет средней дальности, который мы просто не пустили в серию, потому что был договор. Но он рабочий, его сделать, отстрелять по Украине, и – вперёд», – объяснил эксперт.