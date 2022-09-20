Труханов у Гордона: Как мэр Одессы «лепил хохла» и «варил ежей»

Новости Украины

Есть все-таки наивная категория людей, которые до сих пор считают мэра Одессы Геннадия Труханова Штирлицем. Да, начиная с 24 февраля, он столько раз уже Россию проклял и побратался с самыми конченными, приписанными к Одессе нацистами, принимавшими участие в убийстве людей 2 мая 2014 года, что может самозаноситься в Книгу рекордов Гиннеса. С другой стороны, ни один одесский чиновник или политик, не козырял в свое время дружбой с Россией, спекуляцией на ветеранах ВОВ, различными реконструкциями героических боев за Одессу, георгиевскими лентами и прочими «маркерами русского мира», как Геннадий Леонидович. Да и на трибуны «Русской весны» восемь лет назад кто лазил, кто с «сепаратистами» стоял, которые сейчас или погибли, или эмигрировали, чтобы не погибнуть?..

И ведь от всего этого отмыться надо! Поэтому и появилось на днях интервью Труханова Дмитрию Гордону. Тому самому, украинскому, «принципиальному», который еще четыре года назад называл Труханова бандитом, а сам факт его существования на политической арене «приговором стране». А тут прямо облизывал визави. Ну, как Моргенштерна примерно.

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Первое, что озвучил Гордон Труханову, это его довоенные наблюдения — мол, раньше «зароссийцев» и «заукраинцев» было 50 на 50.

— Это правильные цифры, или у вас есть коррекция? — Я родился и вырос в Одессе, я горжусь этим. Я чувствую этот город, — отрапортовал мэр. — Но я никогда не чувствовал, что в Одессе есть русский мир. Причем, не чувствовал с детства — не то что сейчас. Но на нас, к сожалению, повесили ярлык и убедили себя — какая-то часть Украины, политики — и в него верят. Одесситы не хотят и не хотели никакого русского мира… Одесса — город, о котором написали самое большое количество песен. И они написаны на русском языке. И у нас говорили на русском языке. У нас шутят на русском языке. И, может быть, складывается такое впечатление, но это не русский мир — это Одесса. Это наш колорит, который уважает вся Украина, знает и любит. Не думаю, что у нас такое соотношение — 50 на 50, а особенно после начала войны буквально за день все исчезло. Но может, есть люди, которые еще не поняли или родственники у них [в России], или мыслями они всегда жили там… Может быть и есть. Но Одесса отстаивалась неоднократно от интервенции русского мира. Неоднократно были попытки зайти сюда — и экономически, и к порту подползали, и к перевалке, и так далее, и ничего не получилось. И в этот раз, я уверен, что ничего не получится. Особенно раскачать нас изнутри.

Но, правда, же интересно, почему у «с детства не чувствующего в Одессе Россию» Труханова, все его СМИ — телеканалы, интернет-издания — ровно до 14-го года больше всех «мыслями жили там», а уж «евромайдан» осуждали так, что только перья летели.

Гордон, однако, настаивал, что «на оккупированных территориях оказалось большое количество коллаборантов — тайных и явных», что «вопрос это больной» и додавливал Труханова — мол, выскажись об одесских коллаборантах поконкретнее.

— В Одессе очень умные и предприимчивые люди. Одесса всегда жила по принципу «деньги любят тишину». Поэтому чем больше тишины, тем больше к нам приезжает туристов. У кого-то обострилась злоба политическая и державная позиция, а у кого-то просто потому, что люди не могут работать, потому что какой-то русский поц пришел и на нашей земле убивает, рушит…

Вот так — раз! — и представить одесситов тем самым, что они больше всего ненавидят — барыгами. И в качестве демонстрации «настоящего одессита» использовать еврейское ругательство… Убого.

Гордон, к слову, ничего не уточнял, но Труханова несло:

— Да мы за первые дни войны город превратили в крепость! У нас такое количество блокпостов! Мы круглосуточно варили ежи [противотанковые] — у нас на Дерибасовской 180 ежей было! Вся Одесса была в ежах, невозможно было проехать квартал.

Судя по озабоченности, а также «скорби всего еврейского народа» на лице Гордона при заслушивании явно глупых ответов, сложилось впечатление, что интервью точно заказное. Однако тем с «русским паспортом Труханова» и его «службой в российском ГРУ» он все-таки не обошел. Труханов провозгласил свое категоричное «Нет!» и опять выдал ряд неуклюжих реверансов для патриотов:

— Я — гражданин Украины, я живу в Одессе, работаю всю свою жизнь на свою страну. Я горжусь тем, что я украинец, сегодня эта гордость выросла в разы… Одесса была и будет украинской. Когда я стал офицером и уехал служить [в Россию], меня называли хохлом.

«Я — хохол» — этим был наполнен весь неумелый театр одного актера: бесконечными попытками оправдаться.

— Мы сняли блокпосты, убрали ежи, и тут же появились публикации «Труханов сдает город». Нет, просто, благодаря нашим героическим вооруженным силам, мы остановили эту мразь на рубеже Николаева. Одесса сегодня находится в относительной безопасности. С моря отогнали этот флот к Крыму, по оценкам военных экспертов, группировка в Приднестровье, которое близко к Одессе, не представляет серьезной опасности. Мы только не защищены с воздуха.

Настроение же одесситов Труханов описал как тревожно-радостное. Трудно сказать, зачем в этой смысловой конструкции фигурирует радость, а тревоги с таким мэром, конечно, полно. Но сам он объяснил ее тем, что «у всех вещи наготове» — понимай, тревожные чемоданчики. Куда только, непонятно — в бега по «заграницам» или в тюрьму. Пол-Одессы на «Миротворце», а у него «радость» и «навешенный ярлык».

Он также добавил, что никто не ожидал, что «вот так варварски нас начнут уничтожать». Он только по следам 2 мая 2014 года ничего не сказал, ни слова о погибших одесситах, которых он так «чувствует» и «любит». Зато предателей в Одессе никогда не любили. Впрочем, демонстрацию этого нам еще предстоит увидеть, когда Труханов первым закричит: «Я не хохол — я Штирлиц!». Да поздно будет.