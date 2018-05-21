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Трупы в украинских моргах разлагаются, ждут решений судов и нового законопроекта
Вступившие с марта новые правила похорон привели к тому, что морги Украины переполнены трупами, и забрать их нельзя без решения суда. Восстановить надлежащий порядок проведения судмедэкспертиз призван законопроект 8336, но его принятие задерживается.
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Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Речь идет о законопроекте 8336. Вследствие того, что этот закон не поставлен на повестку, все судмедэкспертизы, бюро и морги Украины сегодня в коллапсе. Холодильников адекватных нет, персонала осталось 40% от потребности. Люди неделями не могут забрать тело из морга потому что судмедэксперты без решения суда не могут провести экспертизу – ни погибшего в зоне АТО, ни погибшего в ДТП. Вследствие того, что нет холодильных камер или эти камеры прошлого века – просто караул! В Николаеве, Херсоне, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе», – сказала она.
Метки: Ольга Богомолец, трупы, украинские морги
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