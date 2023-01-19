«Трупы ВСУ повсюду» – военкор раскрыл детали успеха штурмовиков Вагнера в Соледаре

Украинское командование бросило в Соледаре тела погибших солдат, которых пришлось хоронить российским военным. В городе не осталось ни одного целого здания, потому что «стреляло каждое окно».

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил военкор RT Александр Пискунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сравнивать Мариуполь и Соледар сложно, все-таки Мариуполь – это большой город, но по степени разрушения можно сказать, что они равны: разрушено практически каждое здание. В городах и посёлках, которые мы освобождаем, противник не оставляет ни одного целого здания. Они целенаправленно закрепляются за населённые пункты и превращает их руины. Это одна из тактик ВСУ, – отметил военкор. – Оценить потери сложно. Потому что в первые дни погибшие вэсэушники лежали практически в каждом подъезде, в каждом доме. Сами ребята-штурмовики говорят, что стреляло практически каждое окно, и сколько успели отступить, сколько было раненых, оценить трудно. Но надо дать должное нашим военным. Они очень быстро собрали тела и предложили их обменять на тела наших. И, как они сами говорят, все зависит от командиров на той стороне – кто-то отказывается забирать своих погибших, кто-то меняет. Но в основном нам приходится их хоронить. Это к вопросу о человечности».

Корреспондент уточнил, что освобождение Соледара в целом легло на плечи штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Штурм осуществлялся четырьмя группами – две работали с правого фланга, одна группа на контрударе и одна в резерве. Подразделения российской армии занимались артиллерийской поддержкой и разведкой. На других участках ВС РФ оказывали давление, не давая противнику подтянуть резервы.

«Слаженность была по всему фронту, и за счет этого локальная операция прошла настолько успешно, – подчеркнул Пискунов. – Это наш большой тактический успех, потому что освобождение Солидара даёт возможность наступать на Парасковеевку, севернее Артемовска. А это позволит перекрыть ещё один путь для подвоза гарнизону Артёмовска, который сейчас пытается удержаться. Им и так не весело в том Артёмовске. А после его взятия группировка, которая ведёт бои на том направлении, обеспечит себе правый фланг и сможет развивать наступление на Константиновку. А Константиновка – это часть оборонительной линии, которая проходит по Дружковке и Славянску».

«И взятие той же самой Константиновки позволит зайти в тыл группировке, которая находится в Дзержинске, а уже непосредственно из Дзержинска идет обстрел Донецка. Поэтому то, что пишут украинские СМИ и заявляют официальные лица, это все так себе – это наш серьёзный тактический успех, и я думаю, что из этого у нас получится что-то хорошее», – добавил он.