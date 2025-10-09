«Трус и слабак!» – иноагент Илларионов набросился на Трампа
Дональд Трамп спровоцировал рост эскалации российско-украинского конфликта и начало «войны против Европы».
Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В конце 21-го – начале 22 года действия американской администрации действительно способствовали тому, что Путин развернул эту новую широкомасштабную стадию агрессии против Украины. Но у меня нет подтверждения, что Байден и Бёрнс хотели этого.
Мне кажется, они трусили, они боялись Путина, именно поэтому свою трусость, опасения и слабость пытались замаскировать своими заявлениями. Надо прямо сказать, что эта характеристика в их адрес, в общем, в полной мере распространяется и на Трампа. На его действия в течение последних 8-ми месяцев…
Именно слабость и трусость Трампа в данном случае привела и приводит не к началу новой агрессии, а к эскалации уже существующей агрессии против Украины и к началу новой агрессии против Европы.
Чему мы свидетели, особенно после саммита, какой Трамп организовал с Путиным на Аляске.… Трамп ответственен за эскалацию этой войны и за начало войны против Европы!», – вещал Илларионов.
Он подчеркнул, что Трамп не собирается устанавливать приемлемый для Украины мир.
«Трамп пытается установить мир для себя. Тот мир, за который он мечтает получить Нобелевскую премию, и не для того, чтобы не гибли люди… Да, Трамп действительно, может, хочет, чтобы меньше погибало представителей российских ВС, то есть агрессора.
Но Трамп не хотел и не хочет того, чтобы был установлен длительный устойчивый, справедливый и честный мир. Этого он не хотел, не хочет и ни одного шага в этом направлении пока он не совершил», – негодовал нацпредатель.
