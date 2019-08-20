Трусливая Старая Европа в курсе, кто зверствует в Донбассе

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Суверенитет Франции ограничен интересами США, поэтому ее президент Эммануэль Макрон не может предпринимать действенные шаги по восстановлению отношений с Россией, хотя и делает заявления об этом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко, комментируя недавнюю встречу президентов Франции и России.

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«Франция стремится преследовать свои собственные интересы, хотя ее суверенитет и ограничен.

Французский ВПК сильно пострадал из-за санкций против России, когда пришлось возвращать деньги за «Мистрали». Это был серьезный удар по ВПК Франции.

Были и есть и другие потери, связанные с санкциями против России.

Как и другие западноевропейские страны, Франция заинтересована в нормальных отношениях с Россией. Им это выгодно. Отношения с Россией – это рабочие места для французов, это поступления в бюджет и пр.

В целом Франция все время демонстрировала относительно независимую политику. Пик этой независимости пришелся на Де Голля, когда страна вообще вышла из НАТО.

Но суверенитет Франции ограничен интересами США. Поэтому президент этой страны ограничивается заявлениями, а не конкретными действиями. Он просто демонстрирует свою позицию, которая в принципе не нова.

Думаю, во Франции как и в других европейских странах читают отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ по Донбассу и знают, кто где стреляет, у кого где находится техника.

Есть и отчеты ООН, где подробно освещены вопросы соблюдения прав человека, в том числе на территории Донбасса по обе стороны линии разграничения.

Все все знают, но вынуждены молчать, потому что не могут пойти против США», – делает вывод Семченко.