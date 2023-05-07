Трусость или слабость? – В Москве растёт раздражение ходом СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов выступил с очередным издевательским заявлением на следующий день после подрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина.

«Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем «увольнением». Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян во всем мире до полной победы Украины», – сказал Буданов в интервью западным СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Слова высокопоставленного украинского должностного лица с угрозой убийства гражданам России остались без ответа со стороны Кремля. Разве что российский МИД устами Марии Захаровой выдал ожидаемый комментарий.

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм».

Однако серия последних терактов в России и демонстративное поведение украинских силовиков, упивающихся безнаказанностью, – это, прежде всего, удар по позициям российской власти, чьи не подкреплённые делами обещания наказания врага за пересечение «красных линий» уже вызывают лишь насмешку.

«Когда вы обсуждаете интервью хохло-Буданова, помните, что он может вас убить, а вы его нет. Ни лично, ни посредством нашего государства. Потому что наше государство либо не хочет его убить (и это называется трусость), либо не может (и это называется слабость). Оружие, которое противник может применить, а вы – нет, является самым сильным и опасным. Пройдет совсем немного времени и пара взрывов, и этот персонаж станет властителем дум российского общества. В том смысле, что огромное количество людей, прежде чем что-то сказать или сделать, будут мысленно оглядываться: а не убьет ли он их за это. Я бы назвал это началом утраты суверенитета, если бы это не было симптомом почти полной его утраты», – предупреждает публицист Егор Холмогоров.

Телеведущий Антон Красовский обращает внимание, что действия украинских террористов направлены против российских политологов и журналистов, а не чиновников, которых охраняют.

«Я не разжигаю, но просто к вопросу о том, что убивают-то людей текста и слова, а не начальство. Вот вчера СБУ вроде бы начало проверку в отношении сенаторов. И Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело (символическое конечно) против инициаторов этой проверки. Мне лично на т.н. «Украине» уже давно дали 5 лет за поддержку «геноцида». И что? Кто-то тут возбудился? Нет, все поржали».

А вот бывший ополченец – участник обороны Славянска, а ныне волонтер Александр Жучковский настроен более оптимистично.

«Какой гарный хлопец. Убивать россиян он по всему миру собрался. Эти молодчики напоминают мне чеченских деятелей из 90-х, которые свято верили то, что они способны делать с русскими всё что угодно, и что это навсегда. Головокружение от успехов. Украинцы не понимают, что такое Россия и кто такие русские. Им кажется, что так будет всегда. Но так не будет. Головокружение и успехи закончатся вместе с западными деньгами, которые не будут вливаться в хохлов вечно. А потом Будановы умрут. А Россия останется. Всегда так было».

Так или иначе, но политолог Олег Бондаренко указывает на разницу оценки труда интеллектуалов в России и на Западе.

«Несколько слов по поводу подрыва Захара, Владлена, Даши и вообще. Одна из множества проблем современного российского государства и общества состоит в абсолютной недооценке ключевых с точки зрения формирования идеологии персон – писателей, журналистов, интеллектуалов. Там, где из Парижа в Одессу приезжает охраняемый половиной спецслужб Бернар-Анри Леви – в России Александр Гельевич воспринимается нашей «элиткой» в качестве городского сумасшедшего. Где издаваемый совокупно за рубежом чуть ли не больше, чем в России Прилепин – идеолог СВО, а у нас он кто? – правильно, майор какого-то там батальона Росгвардии. Много таких? С точки зрения Системы, десятки тысяч, и цена всем одинакова… Не ценит российское государство интеллект… Ведь как получается – если для своего государства ты никто, а для Запада – идеологический жупел, значит, тебя можно сравнительно легко убить и выставить это своей победой! Лёгкая цель, не нужная своей стране, но нужная врагу. Как жаль, что признание русским интеллектуалам сегодня приходит через смерть от рук врагов, ценящих и разбирающихся в отличие от.. в Идеях и их носителях».