«Трусов гнать вперед автоматами»: Ходаковский выступил за создание заградотрядов

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Многим военным в российской армии не хватает внутренней мотивации, которая заставляет подниматься в атаку, а потому здесь нужны непопулярные в народе методы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале высказывает заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

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«Я много и разного читал про заградотряды. Это некрасивая тема, вызывающая в мирном обществе больше негатива, чем понимания. Это не изобретение Сталина – ещё Наполеон применял эту практику по отношению к своей разношерстной армии. Но что такое – заградотряды? Это компенсатор нехватки внутренней мотивации. Мы никогда не сможем победить базовые инстинкты и превратить в Гастелло или Маресьева всю предназначенную к войне часть общества, но выигрывать войну нужно», – пишет Ходаковский.

Он признает, что отчетливо теперь понимает, «почему эти отряды могли быть и какую роль они играли».

«Если я скажу, что нам нужны штрафбаты и заградотряды, как вы это воспримете? Каждая мать, жена, сестра, – каждый близкий человек надеется, что его родная кровь там, на войне, спасется. Ценой плена, ценой самострела, ценой малодушия – ради того, чтобы Он вернулся живым, ему простится всё. Мало того! Многие готовы подождать из тюрьмы своего близкого, бросившего оружие и отказавшегося воевать, лишь бы не погиб. Редко кто, провожая на фронт, крестит и говорит: не посрами…. Времена сейчас не те – странные времена. Но я не сужу», – продолжает офицер.

При этом он задается вопросом, как же при таком настрое тогда побеждать.

«Ладно сейчас: опаснее неуспеха в этом конфликте внутренние угрозы. Враг не под Москвой вроде бы, и сил дойти у него до Москвы нет… Какие заградотряды? Правильно. Война сейчас другая. Но если говорить о такой войне, в которой поражение смерти подобно, а базовые инстинкты сильнее партийной пропаганды, тогда после всего виденного мне понятно, зачем они. В самом начале СВО я трусов отправлял на базу и до разбирательства сажал под стражу, а предпочёл бы гнать вперёд автоматами…», – резюмировал Ходаковский.

Его поддержал военный обозреватель Владислав Шурыгин.

«Мы уже год твердим: Нужен СМЕРШ! Необходимо восстановить смертную казнь для военных преступлений! Необходимо восстановить Военно-полевые суды! Изменники, шпионы и диверсанты должны уничтожаться беспощадно! Создание штрафных подразделений неизбежная необходимость», – убежден Шурыгин.