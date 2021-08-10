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10.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Трусоватый Зеленский боится Путина – Москаль

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский ужасно боится главу российского государства Владимира Путина. Об этом в...

Президент Украины Владимир Зеленский ужасно боится главу российского государства Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, кроме того, Зеленский боится, что если он приедет в Москву, то потеряет электорат Западной Украины.

«Зеленский Путина боится, он туда не поедет. Он найдет кучу причин. Он трусоватый, не поедет. У него какая-то фобия перед Путиным. Хотя есть что [обсудить]. Он когда-то говорил, что готов встретиться и с чертом лысым, и еще неизвестно с кем. Сегодня иди, встречайся. Но он понимает, что если он поедет в Москву, а тот [Владимир Путин] никуда не поедет, как говорили, что давайте в Ватикане, давайте в Вене, давайте в Париже, еще где-то — никуда он не поедет. Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину он потерял. И, наверное, он прекрасно это понимает», – заявил Москаль.



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