«Трясти будет не по-детски»: Украину ждет «неласковый май» – Золотарев

Легитимность украинского президента, которая истекает в мае этого года, станет причиной мощнейшего политического кризиса в стране.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, отсутствием выборов, а, значит, сохранением в президентском кресле Владимира Зеленского воспользуются все его оппоненты, которые запустят нещадную критику режима.

«Сейчас идет прогрев, но пик, я думаю, придется как раз именно на май месяц. В условиях специфики Украины, сколько раз уже наши политики пользуются Конституцией как рулоном туалетной бумаги по большой и малой нужде. Поэтому – что там Конституция, что там легитимность, но как раз для наших партнеров важно соблюсти политес, поскольку если будут писать, что в Кремле сидит диктатор, в Киеве сидит диктатор, собственно говоря, еще и с вопиющей коррупцией, ну кому мы помогаем?..

Однозначно нас ждет неласковый май, однозначно мы, если это еще усугубится экономическими и финансовыми трудностями, то нас ждет жесточайшая политическая турбулентность. Трясти будет не по-детски», – заключил Золотарев.