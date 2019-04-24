«Трымайтесь хлопцы» – Саакашвили заявил, что Путин проверяет Зе на вшивость

24.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Подписание указа об упрощённой выдаче российских паспортов жителям ЛДНР, нефтяные санкции и другие события говорят о том, что в России надеются проверить команду победителей украинских выборов на готовность идти России на уступки.

Об этом в своём видеообращении заявил беглый экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Привет из Европы! Я хотел бы прокомментировать последние шаги Путина по отношению к Украине. Как мы видим, он подписал указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированной Донецкой области, он искусственно повысил цены на бензин, ограничивая экспорт нефтепродуктов в Украину и принимает целый ряд других мер экономического и иного нажима.

Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, выйдя из многостороннего формата переговоров, просто назначив двусторонний формат и несколько других символических и не очень вещей», – заявил грузин.

Саакашвили заверил, что у него большой опыт общения с российским президентом и предупредил, что чем больше Украина ему уступит, тем больше он будет требовать.

«Не надо идти на уступки пахану, потому что пахан никогда этого не оценит. Не надо давать ему ни маленьких символических уступок, ни больших. Я уже знаю, какие уступки они требуют, маленькие и большие, но не надо вообще ни на что идти.

Украина ничего не должна России, а Россия в большом долгу перед Украиной, и она должна исправить положение, которое она сама натворила. В общем, я думаю, что «трымайтесь, хлопци, всэ у вас будэ добрэ, до зустричи», – добавил он.

Также политик красноречиво прокомментировал своё же видео.

«Путин выдаёт паспорта ОРДЛО, Янукович объявил, что хочет вернуться, цены на бензин повышаются – в этом весь классический Путин. Проверяет ЗЕ на вшивость», – написал Михаил Саакашвили.