«Трюк с пробиркой Колина Пауэлла сегодня бы уже не сработал» – Захарова

Ещё сто лет назад дезинформация и фейки поднимали людей на революции, тогда как сейчас такие информационные поводы держатся на плаву несколько недель.

Об этом в ходе XXV Петербуржского экономического форума заявила директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштабы дезинформации (она называлась по-разному – от лжепропаганды до пропаганды) были несопоставимы сегодняшним по одной простой причине: не было средств массовой коммуникации. Сегодня новость живёт день-два – всё, что бы вы ни делали, как бы вы её ни накачивали. Вон, от Зеленского все устали уже. А он, на секундочку, президент страны, которая находится в горячей фазе кризиса. Масштаб, влияние конкретной новости – несопоставимы с тем, что было 100-200 лет назад. Во-вторых, конечно, ничего нового мир не придумал, кроме средств доставки и средств дополнительного психологического воздействия. Войны начинались – Первая мировая, провокация и так далее. Государства захватывались, людей массово выводили без наличия каких-то средств, кроме набатов глашатаев и слухов. Выводили на площади и вели непонятно в какие походы именно за счёт распространения дезинформации. Революции происходили. Поэтому по силе воздействия раньше эта деза, фейки, имели намного более решающий характер», – рассказала Захарова.

По её словам, сегодня ситуация абсолютно противоположная.

«Люди имеют возможность этому противодействовать. Во-первых, проверяя информацию, во-вторых, распространяя опровержения, в-третьих, имея техническую возможность иметь различные источники появления информации. В прошлом – как ты узнаешь, что там с Распутиным, что там с Александрой Фёдоровной происходит, как? Тебе сказали – ты передал. Это круг получения информации у обывателя и, соответственно, сила её воздействия. Сегодня вы можете докопаться до истины. У вас есть огромные всемирные библиотеки, есть оперативная возможность найти источники, поговорить со спикером. Причём, сейчас через соцсети спикеры вообще стали все доступны, вплоть до уровня глав государств. Сегодня мы видим обратный процесс, когда у человечества появилась возможность этому противодействовать», – объяснила представитель информационного департамента.

Она согласилась, что дезинформация действительно влияет на часть, безусловно, серьёзных решений, но не такого уровня, как раньше.

«И Буча, и Дума, и так далее, конечно, имели влияния, но, естественно, не такое, как это было раньше с той же самой пробиркой Колина Пауэлла (способствующей развязыванию войны в Ираке – ред.) Если бы она появилась не в 2001 году, а сегодня, она была бы дезавуирована в течение недели-двух. А тогда нужно было, чтобы прошло четыре-пять лет. И так – по всем направлениям», – напомнила Захарова.

Кроме того, она скептически отнеслась к идее блокчейна в фиксации истории. Захарова отметила, что всем должно быть прекрасно понятно, кто здесь будут являться акторами блокчейна, и как меняется и фиксируется вся информация.

«Поэтому скрижали блокчейна – это всё красиво, но мне кажется – на уровне оксюморона», – подчеркнула она.

«Поймите, сегодня человеку сложно воспринять что-то – более двух абзацев информации. Человек учебник истории с трудом может прочитать. О какой вовлечённости в изучение истории мы говорим, если мы идём этим путём? Сегодняшняя проблема – это огромный объём информации, который заполняет вас, это как стихийное бедствие. Поэтому любое появление технического новшества не решит проблему вовлечённости в знание истории. Если мы доживём до какого-то момента, когда поймём, что не стоит дальше развивать эти СМК и СМИ, просто потому – что это обнуляет их значимость в принципе», – заключила Мария Захарова.